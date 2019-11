Michailidis Shoes: Mην χάσετε εκπτώσεις έως 30% στα ολοκαίνουρια παπούτσια της σαιζόν

Τιμές μειωμένες έως και 30% θα βρείτε στα δυο κεντρικά καταστήματα MICHAILIDIS SHOES & MORE και MOOD BY MICHAILIDIS καθώς και στο eshop, αυτές τις μέρες χάρη στις εκπτώσεις «midsales» των ημερών. Γιάννης και Νάσια Μιχαηλίδη προσφέρουν τα πιο trendy παπούτσια και αξεσουάρ της σαιζόν σε άκρως δελεαστικές τιμές. Ετσι, θα αποκτήσουμε τις πολυπόθητες western boots, τα πρωτοποριακά sneakers και τα new vintage loafers με πραγματικά αξιόλογες εκπτώσεις. Εν όψει των γιορτών που καταφθάνουν έχουμε όμως να διαλέξουμε και μέσα από μια εντυπωσιακή γκάμα βραδινών υπoδημάτων με super glam λεπτομέρειες. Eδώ, μην ξεχνάτε, λανσάρεται και όλη η σειρά Tsakiris Mallas με πρέσβειρα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.