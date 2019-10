BeautySpy: Η Εμίλια Κλαρκ ανοίγει το δρόμο στην παγιέτα των γιορτών με Valentino

Η Εμίλια Κλαρκ το συνδύασε με λιτά πέδιλα και σκουλαρίκια στον ίδιο τόνο, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα απλά, εντελώς ίσια. Στο φιλμ υποδύεται μια κοπέλα που κάνει συνεχώς λάθη στη ζωή της, ώσπου γνωρίζει έναν μοιραίο άνδρα στην καινούρια της δουλειά. Με συμπρωταγωνιστή τον Χένρι Γκόλιντινγκ, η ταινία βγαίνει στα ευρωπαικά σινεμά μέσα Νοεμβρίου. Συν- σεναριογράφος είναι η Εμμα Τόμσον, η οποία παίζει κιόλας και σκηνοθέτης ο Πολ Φέιγκ.

Η Κλαρκ έχει «ανεβασμένες μετοχές» ζήτησης και αναγνωρισιμότητας μετά τον πολύκροτο τελευταίο κύκλο του Game of Thrones Είναι πια μια από τις πλέον ακριβοπληρωμένες πρωταγωνίστριες της tv, ενώ έχει επίσης παίξει στο σινεμά στο ρομάντζο «Me before you» και στο τελευταίο «Star Wars». Στο Broadway τόλμησε το «Breakfast at Tiffany’s» ως διάδοχος της Οντρει Χέμπορν. Eίναι μούσα στις καμπάνιες των Dolce e Gabbana.