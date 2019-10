Το "Εγώ, η Όλγα" μετά το Βερολίνο θα παιχθεί στο 60ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Σε δύο μέρες & πιο συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου 2019 ξεκινά το 60ο επετειακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η μεγαλύτερη γιορτή του ανεξάρτητου κινηματογράφου στην Ελλάδα και στη φετινή διοργάνωση θα είναι παρούσα & η Filmboy Pictures με τη ταινία «Εγώ, η Όλγα».

Η συγκλονιστική ταινία των Πετρ Κάζντα και Τομάς Γουέινρεμπ - Petr Kazda & Tomás Weinreb από την Τσεχία, είναι μία από τις 10 επιλογές του κορυφαίου cult σκηνοθέτη Τζον Γουότερς ως πιο αγαπημένες του, οι οποίες και θα προβληθούν στο αντίστοιχο τμήμα Carte Blanche του Φεστιβάλ, αντικατοπτρίζοντας την αγάπη του για το ακραίο στην τέχνη και ειδικότερα στις ταινίες exploitation.

Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι: Michalina Olszańska, Ondrej Malý, Marta Mazurek.

Σύνοψη:

Μεγαλωμένη στη Πράγα, η Όλγκα Χεπνάροβα ήταν ένα δειλό και προβληματικό παιδί που έπεφτε συχνά θύμα εκφοβισμού από τους συμμαθητές της. Ζώντας σε ένα αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον, μόνη και αδύναμη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής, σταδιακά αποξενώθηκε. Ένοιωσε ένα ορμητικό μίσος έναντι στην αδιαφορία μιας κοινωνίας που επέτρεψε στους ανθρώπους να την καταστρέψουν. Περιθωριοποιημένη και απορριφθείσα απ’ όλους, ετοίμασε σχολαστικά την εκδίκησή της.

Το φιλμ που περιγράφει μία αληθινή ιστορία που σόκαρε την Ευρώπη, ήταν το εναρκτήριο του τμήματος Πανόραμα του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Ο Τζον Γουότερς που αγάπησε την ταινία αυτή & την προτείνει, είναι ένας σκηνοθέτης, σεναριογράφος, συγγραφέας και τολμηρός καλλιτέχνης, ο Τζον Γουότερς που γράψει ιστορία στο ανεξάρτητο αμερικάνικο σινεμά με ταινίες όπως το Pink Flamingos, το Polyester και την μεγάλη του εμπορική επιτυχία, το Hairspray το 1988. Ο δημιουργός από τη Βαλτιμόρη έγινε γνωστός για το ασυγκράτητο χιούμορ του, την αγάπη του για το κακό γούστο και την διαστρέβλωση των παραδοσιακών ηθικών αξιών.

Ακόμα το 1990, ο Τζον Γουότερς σκηνοθέτησε τον Τζόνι Ντεπ στο μιούζικαλ «Cry-Baby» και το 1993 γύρισε το «Serial Mom», με πρωταγωνίστρια την Κάθλιν Τέρνερ.

Ο Τζον Γουότερς θεωρείται εμβληματική φιγούρα της αμερικανικής καλλιτεχνικής σκηνής -«εθνικό θησαυρό» τον χαρακτήρισαν οι New York Times. Ο ίδιος σημειώνει στο βιβλίο του “Mr. Know-It-All: The Tarnished Wisdom of a Filth Elder”, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα: «Μου συνέβη το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί σε έναν δημιουργικό άνθρωπο· με αποδέχτηκαν».

*Το 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου με 10 Νοεμβρίου 2019 σε 9 αίθουσες της πόλης.