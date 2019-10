Η νέα ταινία του Κεν Λόουτς από 7 Νοεμβρίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες

Στα 83 του χρόνια σήμερα, ο Βρετανός σκηνοθέτης Ken Loach – Κεν Λόουτς παραμένει πλέον ένας ζωντανός θρύλος του ευρωπαικού κινηματογράφου και πάντα κάθε νέα ταινία του αποτελεί γεγονός. Ακαταπόνητος επιστρέφει με μία νέα ταινία το «Δυστυχώς Απουσιάζατε - Sorry We Missed You», για την οποία το έγκυρο The Hollywood Reporter ανέφερε πως ο Λόουτς κάνει το πιο δυνατό του έργο ενώ το Variety έγραψε με τη σειρά του πως «Ο Loach τα κατάφερε πάλι. Ένα ακόμα δυνατό δράμα για την καθημερινότητα των ανθρώπων».

O Ricky, η Abby και τα δύο τους παιδιά ζουν στο Newcastle. Είναι μια δεμένη οικογένεια και ο ένας νοιάζεται για τον άλλον. Ο Ricky αλλάζει δουλειές, ενώ η Abby, που αγαπά τη δική της, προσέχει ηλικιωμένους. Παρόλο που δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες, όλο και πιο σκληρά, συνειδητοποιούν ότι ποτέ δεν θα αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Όταν προκύπτει μια χρυσή ευκαιρία, η Abby πουλάει το αυτοκίνητο της και ο Ricky αγοράζει ένα ολοκαίνουριο φορτηγάκι για να δουλέψει ως αυτοαπασχολούμενος μεταφορέας. O μοντέρνος κόσμος έχει τις επιπτώσεις του σε αυτές τις τέσσερις ψυχές μέσα στην ίδια τους την κουζίνα.

Ο δύο φορές βραβευμένος με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών, Ken Loach (Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι το 2006, Εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ το 2016) επιστρέφει με ένα ακόμα αιχμηρό κοινωνικό δράμα επικεντρωμένο στους ανθρώπους της εργατικής τάξης και πιστό στο ύφος που τον έχει καταξιώσει ως έναν από τους πιο σπουδαίους δημιουργούς του πολιτικοποιημένου ανεξάρτητου σινεμά, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Feelgood. Πρωταγωνιστούν μη επαγγελματίες ηθοποιοί με ελάχιστη πείρα, οι οποίοι ζωντανεύουν -υπό τις έμπειρες σκηνοθετικές οδηγίες του δημιουργού- γνήσιους χαρακτήρες, όπως τους συνέλαβε η χαρισματική πένα του μόνιμου συνεργάτη του Loach, Paul Laverty.

Nα προσθέσουμε πως η ταινία του Loach «Kes» το 1969 που είχε βασιστεί στη νουβέλα «A Kestrel for a Knave», είχε ψηφιστεί η 7η σπουδαιότερη Βρετανική ταινία του 20ου αιώνα από το Βρετανικό Κινηματογραφικό Ινστιτούτο.

Το νέο του φιλμ «Δυστυχώς Απουσιάζατε» που συμμετείχε και στο Επίσημο Διαγωνιστικό, στο 72ο Φεστιβάλ Καννών 2019, θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου 2019 στους Ελληνικούς κινηματογράφους από τη Feelgood και ενδεχομένως να το δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ