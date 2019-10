BeautySpy: H Mάργκο Ρόμπι με power suit στη Νέα Υόρκη

Στην trendy «γειτονιά» Tribeca του Μανχάταν περπάτησε η κούκλα ηθοποιός των ταινιών «Λύκος της Γουόλ Στριτ», «Suicide Squad» και «Once Upon a Time in Hollywood», Μάργκο Ρόμπι υποστηρίζοντας την τάση του «power suit» σε eighties style με ασορτί κομψές γόβες. H 29χρονη αυστραλέζα σταρ υιοθέτησε το χαλαρό κοστούμι στην φωτεινή απόχρωση του κίτρινου επιλέγοντας το δημοφιλές label Attico και πραγματικά μαγνήτισε τα φλας. Αυτή είναι άλλωστε μια βασική shopping πρόταση για τη φετινή ενδυματολογική σαιζόν του φθινοπώρου: το δυναμικό, ανδρόγυνο look μέσα από σακάκια και παντελόνια, που επανήλθαν ορμητικά στο προσκήνιο.