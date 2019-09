Έρχεται στην Αθήνα ο γοητευτικός Γερμανός ηθοποιός Σεμπάστιαν Κοχ

Ο γοητευτικός Γερμανός ηθοποιός Sebastian Koch αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα – Never Look Away» που θα διανεμηθεί στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από την Feelgood, από τις 10 Οκτωβρίου 2019.

Το συγκεκριμένο φιλμ ήταν υποψήφιο για 2 βραβεία Όσκαρ στην περασμένη απονομή.

Στην Αθήνα λοιπόν θα παρευρεθεί ο Γερμανός ηθοποιός Sebastian Koch, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό από τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Οι ζωές των άλλων» αλλά και την μεγάλη ελληνική επιτυχία «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» του Γιάννη Σμαραγδή όπου πρωταγωνιστούσε.

Ο Σεμπάστιαν Κοχ είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών της ταινίας «Μη χαμηλώνεις το βλέμμα» (με διεθνή τίτλο: Never Look Away & πρωτότυπο τίτλο: Werk ohne Autor).

O βραβευμένος Γερμανός σκηνοθέτης Florian Henckel von Donnersmarck (Οι ζωές των άλλων, O Τουρίστας) σκηνοθετεί και πάλι τον Sebastian Koch σε μια ιστορία που έχει ως αφετηρία τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να αφηγηθεί γεγονότα που διατρέχουν τρεις δεκαετίες ιστορίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας εμπνευσμένα από τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Γερμανού καλλιτέχνη Gerhard Richter.

H ταινία 3ωρης σχεδόν διάρκειας που έφτασε έως την 5άδα των καλύτερων ξενόγλωσσων ταινιών στα Όσκαρ, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Οκτωβρίου από την Feelgood Entertainment και είναι πιθανό να την δούμε και στην Πάτρα.

Η πρεμιέρα παρουσία του Sebastian Koch θα πραγματοποιηθεί μερικές ημέρες νωρίτερα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.