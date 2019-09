Από 10 Οκτωβρίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα"

Το Γερμανικό φιλμ παραγωγής 2018 «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα - Never Look Away» που ήταν υποψήφιο στην περασμένη απονομή των βραβείων Όσκαρ, θα βγει στις 10 Οκτωβρίου 2019 στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες σε διανομή από την Feelgood.

To αξιόλογο φιλμ 3ωρης διάρκειας υπογράφει σκηνοθετικά ο 46χρονος βραβευμένος με Όσκαρ για τις «Ζωές των Άλλων», Florian Henckel von Donnersmarck. Το «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα» ήταν υποψήφιο για το Όσκαρ καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας.

Επίσης είχε επίσημα συμμετάσχει και προβληθεί στο Διαγωνιστικό Τμήμα, στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Βενετίας και διακρίθηκε με το Bραβείο Leoncino d’Oro Agiscuola.

Μία επική ιστορία τέχνης, έρωτα, τραγωδίας και πολιτικής - Variety

Η ταινία «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα - Werk Οhne Autor» έχει λάβει πολύ καλές κριτικές και συγκεντρώνει ποσοστό 78% στο Rotten Tomatoes.

Ο νεαρός φοιτητής καλών τεχνών Kurt (Tom Schilling) ερωτεύεται την Ellie (Paula Beer) μια συμφοιτήτρια του. Ο πατέρας της, ο Καθηγητής Seeband (στο ρόλο ο γοητευτικός 62χρονος Γερμανός ηθοποιός Sebastian Koch), ένας διάσημος γιατρός, απορρίπτει την επιλογή της κόρης του και ορκίζεται να καταστρέψει τη σχέση τους. Αυτό που δεν ξέρει κανείς είναι ότι οι ζωές τους είναι ήδη συνδεδεμένες με ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ για τις «Ζωές των Άλλων», Florian Henckel von Donnersmarck, εμπνέεται από αληθινά γεγονότα που διατρέχουν τρεις δεκαετίες γερμανικής ιστορίας και παρουσιάζει μία συναρπαστική ταινία που ρίχνει φως στην τρέλα και την τραγωδία του 20ου αιώνα μέσα από τη μοίρα τριών ανθρώπων. Στην καθηλωτική αυτή ιστορία πρωταγωνιστούν οι Tom Schilling (Oh Boy), Sebastian Koch («The Lives of Others – Οι Ζωές των Άλλων», «Ο Θεός αγαπούσε το χαβιάρι» του Γιάννη Σμαραγδή) και Paula Beer (Frantz), συνθέτοντας μία τραγική οικογενειακή ιστορία, που γοητεύει με την αγωνία και τιμά την απελευθερωτική δύναμη της τέχνης.

Μία κινηματογραφική εμπειρία που αιχμαλωτίζει τον θεατή και τον συγκινεί, εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Γερμανού καλλιτέχνη Gerhard Richter.

Η ταινία «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα» ήταν υποψήφιο και για την Χρυσή Σφαίρα -Golden Globe καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.