Έρχεται 13 Δεκεμβρίου 2019 το φιλμ τρόμου "Μαύρα Χριστούγεννα"

Σε περίπου τρεις μήνες θα έχουμε Χριστούγεννα και λίγες μέρες πριν, μαζί με την έξοδο του στις ΗΠΑ, θα δούμε στις Ελληνικές αίθουσες στις 12 Δεκεμβρίου 2019, το φιλμ «Μαύρα Χριστούγεννα» σε διανομή της Tulip. Τον Δεκέμβριο λοιπόν ζωντανεύει μια κλασική cult ταινία τρόμου.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, έχουμε μια νέα ματιά στην εμβληματική ταινία τρόμου του 1974, σε παραγωγή Τζέισον Μπλουμ (Η Νύχτα με τις Μάσκες, Διχασμένος) για την Blumhouse Productions.

Ο δολοφόνος του κολλεγίου θα ξαναχτυπήσει και θα έρθει αντιμέτωπος με μια τρομερή παρέα της αδελφότητας.

Το κολλέγιο Χόθορν κλείνει για τις διακοπές. Αλλά καθώς η Ρίλεϊ Στόουν (Ίμογκεν Πουτς, Green Room) και οι κολλητές της από την αδελφότητα -η αθλήτρια Μάρτι (Λίλι Ντονόγκουε, The CW’s Jane the Virgin), η επαναστάτρια Κρις (Αλεΐζ Σάνον, The CW’s Charmed) και η αχόρταγη Τζέσι (Μπρίτανι Ογκρέιντι, Fox’s Star) ετοιμάζονται να διασκεδάσουν μέχρι τελικής πτώσεως, ένας μασκοφόρος αρχίζει να δολοφονεί τα κορίτσια ένα ένα.

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων, η Ρίλεϊ και η ομάδα της αρχίζουν να έχουν δεύτερες σκέψεις για το αν μπορούν να εμπιστεύονται τους άντρες, όπως για παράδειγμα το αγόρι της Μάρτι, (Σάιμον Μιντ, Same But Different: A True New Zealand Love Story), τον νέο έρωτα της Ρίλεϊ, Λάντον, (Κάλεμπ Έμπερχαρντ, Amazon’s Mozart in the Jungle) ή ακόμα και τον αξιότιμο καθηγητή Γκέλσον (Κάρι Έλβς).

Όποια και αν τελικά είναι η ταυτότητα του δολοφόνου, αυτό που θα ανακαλύψει είναι ότι τα κορίτσια της γενιάς του δεν θα επιτρέψουν να γίνουν θύματα κανενός.

Την ταινία υπογράφει η σκηνοθέτιδα Σοφία Τακάλ, (Always Shine) σε σενάριο που έγραψε μαζί με την Έιπριλ Γουόλφε (Widower). Όπως διαβάσαμε, είχε προηγηθεί ένα ακόμα ριμέικ το 2006, το «Black X-Mas» σε σκηνοθεσία Γκλεν Μόργκαν.

Αναμένεται να δούμε την ταινία και στην Πάτρα.