Καθηγητής της Ελένης Αντωνιάδου: Φυσικά δεν είναι ερευνήτρια της ΝΑΣΑ

Αναλυτικά όσα έγραψε: Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα αυτό που θα αναλύσω, για αυτό θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Είδαμε πριν από λίγες μέρες την εκδήλωση απονομής των 1ων επιχειρηματικών βραβείων Θαλής ο Μιλήσιος, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/9) στο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, παρουσία πολλών εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, υπουργών της κυβέρνησης, πολιτικών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα βραβεία διοργανώθηκαν από την GK MEDIA PUBLISHING και την PALLADIAN CONFERENCES, υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του Συνδέσμου Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ. Στην εκδήλωση αυτή, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως απένειμε Τιμητικό Βραβείο για την προσφορά στην επιστήμη και τον άνθρωπο στην κυρία Ελένη Αντωνιάδου. Η Υπουργός έγραψε στην ανακοίνωση της: ««Μπορείς να γίνεις ό,τι ονειρεύεσαι». Απονέμοντας στην Eleni Antoniadou, που διαπρέπει στη NASA, ειδική στους τομείς της Αναγεννητικής Ιατρικής και της Βιοαστροναυτικής, βραβείο προσφοράς στην επιστήμη και τον άνθρωπο, στο πλαίσιο των 1ων επιχειρηματικών βραβείων Θαλής ο Μιλήσιος. Το πάθος της για την επιστήμη μας εμπνέει και μας γεμίζει αισιοδοξία» 16.9.2019 Ελένη Αντωνιάδου: Η Barbie που έλεγε ψέματα Η κυρία Ελένη Αντωνιάδου έγινε γνωστή πριν μερικά χρόνια κυρίως μέσα από αναφορές στα ΜΜΕ ως «Επιστήμονας της NASA» ενώ απέκτησε και αναγνώριση πάλι από τα ΜΜΕ μέσω της συμμετοχής της στην πρώτη μεταμόσχευση τεχνητής τραχείας σε ασθενή, και την επακόλουθη ίδρυση της δικής της startup πάνω στο αντικείμενο αυτό. Από τότε έχει λάβει μια σειρά διακρίσεις, κυρίως από ιδιωτικούς φορείς όπως το Forbes που την συμπεριέλαβε σε άρθρο με τίτλο 30 under 30 in Healthcare, το Naturejobs στο οποίο της πήραν συνέντευξη, το (ιδιωτικό) European Health Parliament του οποίου υπήρξε πρόεδρος και της Mattel η οποία έφτιαξε κούκλα στο όνομά της. Αξίζει να σημειωθεί ότι και το πρόσφατο βραβείο «Θαλής ο Μιλήσιος» που αναφέραμε παραπάνω, δόθηκε από ιδιωτικό φορέα και η Υπουργός απλά παρέδωσε το βραβείο, καταλαβαίνουμε όμως ότι όταν ο Υπουργός Παιδείας εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο, το αναγνωρίζει και ίσως θα έπρεπε να προσέχει περισσότερο και η ίδια, τουλάχιστον στις δηλώσεις της. Τα πιο πολλά δημοσιεύματα που αναλύουν τη δράση της από κει και πέρα ανακυκλώνουν σχεδόν τις ίδιες πληροφορίες. Πολλές φορές δε, τα ΜΜΕ τα οποία δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του επιστημονικού χώρου προχωρούν σε τεράστιες (ως και προσβλητικές αναφορές) συγκρίνοντας ή και ταυτίζοντας την κυρία Αντωνιάδου με μορφές της επιστήμης όπως ο μαθηματικός Καραθεοδωρής ή ο γιατρός Παπανικολάου. Αυτό φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές, και υπεύθυνη για αυτό είναι η άγνοια που μαστίζει τον χώρο των δημοσιογράφων καθώς οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά της επιστημονικής έρευνας, το τι είναι επιστήμονας, πως καταξιώνεται, τι σημαίνει επιστημονική ανακάλυψη, δημοσίευση, αναγνώριση κλπ. Ας τα πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Η κυρία Ελένη Αντωνιάδου ήταν φοιτήτρια μου στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του (τότε) Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Ήταν πολύ καλή φοιτήτρια και από όσο θυμάμαι της είχα δώσει συστατική επιστολή τόσο για να παρακολουθήσει κάποια συνέδρια όσο και για τις μεταπτυχιακές της σπουδές. Αυτά έγιναν το 2009. Το 2010 και το 2011 είδα ότι έβγαλε 2 ενδιαφέρουσες εργασίες σε διεθνές συνέδριο της ΙΕΕΕ (Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc), οι οποίες και οι δύο είχαν σχέση με την αναγεννητική ιατρική. Δεν είχα επικοινωνία μαζί της (πέραν του facebook), αλλά θεώρησα ότι μάλλον ήταν από τα αποτελέσματα της διδακτορικής της διατριβής. Εκείνη την εποχή άρχισαν και τα δημοσιεύματα για τη NASA όσο και για τις μεταμοσχεύσεις. Για τη NASA τα πράγματα είναι απλά, πήγε μάλλον σε κάποιο summer camp όπως πάνε δεκάδες άλλοι αξιόλογοι φοιτητές από όλο τον κόσμο, πέρασε μια δύσκολη επιλογή, έκανε ένα μικρό πρότζεκτ, κάτι τέτοιο. Ίσως να ασχολήθηκε ξανά και σε κάποιο άλλο πρότζεκτ, δεν ξέρω. Φυσικά όμως δεν εργάζεται εκεί ως ερευνήτρια όπως αφήνουν να εννοηθεί τα ΜΜΕ, με την έννοια ότι δεν έχει μόνιμη σχέση εργασίας και καθώς δεν έχει (από όσο ξέρω) ακόμα διδακτορικό, δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί «ερευνητής» με την ακαδημαϊκή έννοια του όρου. Για τη μεταμόσχευση τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς φαίνεται ότι αυτή όντως έγινε (όχι φυσικά από την ίδια) αλλά υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα ότι υπήρχαν πολλά θέμα βιοηθικής που προκάλεσαν προβλήματα. Δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτό το θέμα, αφήνω άλλους να μιλήσουν για αυτό γιατί δεν το γνωρίζω καλά. Μετά, και το λέω με επιφύλαξη βλέποντας τα δημόσια στοιχεία, μάλλον σταμάτησε τη συνεργασία με τον τότε καθηγητή της και ίσως συνέχισε διδακτορικό με άλλον επιβλέποντα, γιατί το 2016 δημοσίευσε μια άλλη εργασία στο Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, πάνω στα βλαστοκύτταρα με άλλον καθηγητή ως τελευταίο όνομα. Όλα αυτά τα χρόνια, τα δημοσιεύματα τρέχουν και γεμίζουν τον κόσμο αλλά και την ίδια με μια υπερβολή που ίσως δεν αρμόζει σε έναν νέο επιστήμονα. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών 3 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (που θα αρκούσαν και για να πάρει το διδακτορικό χωρίς να κάνει κάτι παραπάνω). Όντως οι εργασίες αυτές είναι πάνω στα αντικείμενα της αναγεννητικής ιατρικής και των βλαστοκυττάρων, άρα η κοπέλα δεν λέει ψέματα. Αλλά, από την άλλη, αυτές οι δημοσιεύσεις, με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια, σίγουρα δεν αρκούν για να την χαρακτηρίσει κανείς "ειδικό στην αναγεννητική ιατρική", δεν την κατατάσσουν στους κορυφαίους επιστήμονες όλων των εποχών, ούτε καν στους κορυφαίους Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες ή νέους διδάκτορες, καθώς ακόμα και μεταξύ των αποφοίτων του τμήματός μας υπάρχουν δεκάδες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ήδη τις διδακτορικές τους σπουδές με περισσότερες δημοσιευμένες εργασίες ο καθένας, έχοντας ετεροαναφορές, παρουσίες σε συνέδρια, υποτροφίες έρευνας από μεγάλους οργανισμούς, μεταδιδακτορική έρευνα σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας, διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και έχοντας ιδρύσει εταιρίες που έχουν λάβει πραγματικά μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Στο θέμα της εταιρίας χρειάζεται επίσης προσοχή. Πολλές φορές μια επιστημονική ανακάλυψη μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά να «μετράει» στο χώρο της οικονομίας και της παραγωγής. Μπορεί επίσης να συμβαίνει και το αντίθετο, ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό αποτέλεσμα να μην έχει άμεσο αντίκτυπο στην τεχνολογική πρόοδο. Η κυρία Αντωνιάδου όντως ίδρυσε μια εταιρία για κατασκευή τεχνητών οργάνων, και πολύ καλά έκανε. Δεν ξέρω τι έχει παράξει μέχρι στιγμής αυτή η εταιρία, αλλά και να μην έχει «πουλήσει» τίποτα δεν θα μου έκανε εντύπωση έχοντας υπόψη την δυσκολία με την οποία τα ερευνητικά αποτελέσματα περνάνε στην παραγωγή. Καλώς έκανε την προσπάθεια, και καλά θα κάνει και να την συνεχίσει, αλλά δεν έχουμε προς το παρόν στοιχεία ότι αυτή η εταιρία έκανε κάτι σημαντικό (μακάρι να κάνει). Γιατί λοιπόν τα γράφω όλα αυτά; Σίγουρα όχι για να στεναχωρήσω την ίδια. Για την ακρίβεια, θεωρώ ότι η υπερβολή με την οποία την περιβάλλουν τα εν λόγω δημοσιεύματα, ασχέτως αν τα επιδίωξε η ίδια ή όχι, τελικά της κάνει κακό στον επιστημονικό στίβο και κάπως πρέπει να προστατευθεί και αυτή. Από την άλλη, θέλω να προστατεύσω και τους άλλους απόφοιτους και διδάκτορές μας, που παλεύουν όλη μέρα στα εργαστήρια, που διδάσκουν σε μεγάλα πανεπιστήμια, που παράγουν έρευνα υψηλού επιπέδου σε μεγάλα επιστημονικά περιοδικά και τελικά βλέπουν ότι «αν δεν βγεις στην Τατιάνα είναι σα να μην υπάρχεις». Τέλος, θέλω να προστατεύσω και τους νέους φοιτητές μας, που πολλές φορές θολώνει η κρίση τους βλέποντας δημοσιεύματα για «εύκολη επιτυχία» και για την «ιδέα με την οποία θα πιάσουμε την καλή». Όχι παιδιά, η επιστήμη θέλει κόπο, επιμονή, υπομονή και καμιά φορά και τύχη. Και είναι μια διαδικασία στην οποία συναντάς μεγάλες απογοητεύσεις, δεν είναι όλα εύκολα. Οι δε μεγάλες επιτυχίες δεν βγαίνουν συνήθως από μια «έξυπνη καινοτόμο ιδέα», βγαίνουν τέτοιες μία στο τόσο αλλά και πάλι χρειάζεται να έχεις φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο (ο Μπιλ Γκέιτς, ο Σερτζ Μπριν και ο Λάρι Πέιτζ δεν ήταν και άσχετοι με την επιστήμη, αλλά και πάλι είναι μόνο 3 από τους χιλιάδες που προσπάθησαν να «πιάσουν την καλή με μια ιδέα»). UPDATE: 1) Όπως διαβάζω, ο καθηγητής έπαψε να είναι καθηγητής γιατί μάλλον έγινε κάποιο σκάνδαλο με τις μεταμοσχεύσεις και είχε κάποιου είδους εμπλοκή https://forbetterscience.com/.../macchiarini-and-the-trachea.../ 2) Η Ελένη Αντωνιάδου έχει βγάλει τελικά άλλη μια δημοσίευση το 2012 στο Journal of Biophotonics και άλλη μια στο Angew Chem Int Ed Engl (αλλά όχι πρώτο όνομα αυτές). Πηγή: www.lifo.gr

Μετά την απαντητική ανάρτηση της Ελένης Αντωνιάδου, όπου παρουσίασε έναν έπαινό της από την ΝΑΣΑ, ο κ. Μπουγιούκος επανήλθε με νέα ανάρτηση, κατηγορώντας την μάλιστα ότι παρουσίασε κομμένο τον έπαινο σε καίρια σημεία για να μην φαίνεται ότι αφορά συμμετοχή σε καλοκαιρινό camp της ΝΑΣΑ: «Και εγώ με τη σειρά μου λοιπόν να πω ότι δεν θα ήθελα να κάνω άλλη δημόσια ανάρτηση για το θέμα, αλλά επειδή είδα ότι η κα Αντωνιάδου επέμεινε, με ένα λιγάκι πιο σεμνό τρόπο οφείλω να ομολογήσω, αλλά επέμεινε ότι έχει 'βραβευτεί' από τη ΝΑΣΑ και εξακολουθεί να λέει ότι 'δουλεύει' εκεί, απλά θα παραθέσω την απάντηση ενός καλού ανθρώπου που βρήκα στο ΦΒ και νομίζω ότι κλείνει και το τελευταίο κεφάλαιο του ψέματος της κα Αντωνιάδου... η οποία έστω και πιο σεμνά, εξακολουθεί να ψεύδεται και να παραποιεί! Διαβάστε

Δεν ήθελα να τοποθετηθώ δημόσια αναφορικά με το θέμα της βράβευσης της Ελένης Αντωνιάδου, αλλά υπέπεσε στην αντίληψή μου μια ακόμη τρομακτική απόπειρα εξαπάτησης και χειραγώγησης του κοινού μέσω ενός πρόσφατου post της και, καθώς γνωρίζω περί τίνος πρόκειται, αναγκάζομαι να πάρω θέση.

Με το πρόσφατο post της διατείνεται πως "[κ]άθε μέρα συνεχίζω να μαθαίνω με συμμετοχή σε απλά ή πιο σύνθετα πρότζεκτ, σαν αυτό της τεχνητής νοημοσύνης στη ΝΑΣΑ που ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό" και δημοσιεύει μια εντέχνως περικομμένη φωτογραφία από κάποιο σκιώδες "Award of Merit" που υπογράφεται από έναν officer της NASA και έναν του SETI.

Με μια απλή αναζήτηση στο google images με το λήμμα "frontier development lab award of merit" βρίσκουμε αμέσως από πού προέρχεται αυτό το "βραβείο": είναι πιστοποιητικό συμμετοχής στο Frontier Development Lab, ένα θερινό camp, στο οποίο βάζει challenges προς επίλυση η NASA (στις ΗΠΑ) και η ESA (στην Ευρώπη). Δεν είναι βράβευση από τη NASA αυτό, το ξέρει και γι' αυτό έχει περικόψει την εικόνα στα καίρια σημεία.

Μάλιστα, το ανθρωπάκι που εμφανίζεται ως υδατογράφημα στο δικό της "βραβείο" είναι το έμβλημα του challenge στο οποίο συμμετείχε: https://frontierdevelopmentlab.org/fdl-2019 -> έμβλημα του Astronaut Health challenge

Στις εικόνες του ποστ θα δείτε το πηγαίο post στο οποίο αναφέρομαι, το Award of Merit ενός άλλου συμμετέχοντος που αντλήθηκε από το google images και το έμβλημα με τον αστροναύτη που είναι το υδατογράφημα.

Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me».