Μουσικό ταξίδι από τη Μαριλένα Σουρή και τη Heidi Wayenberg απόψε

Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μερικά από τα πλέον αγαπημένα έργα του φλαουτιστικού ρεπερτορίου σε μια μουσική διαδρομή που ξεκινά απ’ τον J.S.Bach και καταλήγει στον Francis Poulenc θα παρουσιάσει το duo Stricto Sensu που αποτελείται από την πιανίστα Μαριλένα Σουρή και τη φλαουτίστα Heidi Wayenberg, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας σήμερα Τέταρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 9 το Βράδυ, στο Αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου.

Η Heidi Wayenberg γεννήθηκε το 1993 στο Βέλγιο. Έχοντας ξεκινήσει μαθήματα φλάουτου από πολύ μικρή ηλικία, αποφοίτησε από το Koninklijk Conservatorium Brussel με Master in Music το 2016. Συμμετείχε ενεργά σε σεμινάρια και masterclasses με τους Emmanuel Pahud, Andrea Lieberknecht, Emily Beynon, Gaby Van Riet, Philippe Bernold and Vincent Cortvrint. Ως τώρα, έχει συνεργαστεί με μερικές από τις πιο σημαντικές ορχήστρες του Βελγίου όπως Symfonieorkest van de Munt, Symfonieorkest van Vlaanderen, Opera en Ballet van Vlaanderen, Prima La Musica, Sint-Paulus Sinfonietta, European Philharmonia κ.ά.

Πριν ξεκινήσει τις σπουδές τις με τον Alan Weiss στο LUCA School of Arts το 2016, η Μαριλένα Σουρή (πιάνο) είχε αποφοιτήσει από το Ελληνικό Ωδείο (παράρτημα Αθηνών) και τη Schola Cantorum de Paris με καθηγήτρια την Αγάθη Λεϊμονή. Έλαβε το πρώτο βραβείο στους διαγωνισμούς Χ.Ο.Ν. ( 2009, 2010) και 8th International Competition for young musicians στην Castellamare di Stabbia (Ιταλία, 2013). Το 2018 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο «Μυκονίου» της Τάξης των Γραμμάτων & Καλών Τεχνών. Η μουσική της δραστηριότητα περιλαμβάνει συναυλίες ως σολίστ, συνοδό τραγουδιστών/χορωδιών, τσεμπαλίστα αλλά και συμμετοχή σε ποικίλα σύνολα μουσικής δωματίου.

Duo Stricto Sensu

Heidi Wayenberg, φλάουτο

Μαριλένα Σουρή, πιάνο

Πρόγραμμα

J.S. Bach – Flute sonata in G minor (BWV 1020)

• Allegro

• Adagio

• Allegro

F. Schubert -Variations on "Trockne Blumen" for flute & piano in E minor, D. 802

P.I.Tchaikovsky – Lensky’s Aria from ‘’Eugene Onegin’’ (arr. For flute and piano)

R. Schumann – 3 Romanzen op. 94

1. Nicht schnell

2. Einfach, innig

3. Nicht schnell

F. Poulenc – Sonata for flute and piano

• Allegretto malincolico

• Cantilena

• Presto giocoso

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ