O Ralph Lauren αποθέωσε το σμόκιν αλλά άπαντες κοιτούσαν την Κέιτ Μπλάνσετ

To ανδρόγυνο look και η εποχή των jazz clubs είχαν την τιμητική τους στο κορυφαίο σόου της New York Fashion Week

Ο λεγόμενος «βασιλιάς της αμερικάνικης μόδας» Ralph Lauren παρουσίασε ένα από τα πιο ξεχωριστά σόου στη New York Fashion Week καθώς η πλειοψηφία των outfits στην πασαρέλα βασιζόταν στην ανδρόγυνη ένδυση και ειδικά στο σμόκιν. Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Τζόαν Σμολς και άλλες ωραίες παρουσίασαν κυρίως κοστούμια και σύνολα που βασίζονταν σε σακάκια με παντελόνι, πέρα από κάποιες αστραφτερές τουαλέτες διαχρονικής αισθητικής. Στην ουσία ο διάσημος μετρ εστίασε στη χρυσή εποχή της τζαζ του ΄20 με σκηνικό το «Ralph’s Club» της Wall Street. Αίθουσα χορού και ένα υπέροχο art deco lounge δημιούργησαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με υπόκρουση το “Night and Day” του Σινάτρα. To όλο θέαμα παρέπεμπε στην ταινία Café Society του Γούντι Αλεν και υμνούσε το βεστιάριο της Νταιάν Κίτον. Όπως δήλωσε ο Ralph Lauren “Πάντα μου άρεσε η γυναικεία φιγούρα με σμόκιν από την αρχή της καριέρας μου μέχρι σήμερα”. Βέβαια, αν και παρέστησαν πολλές celebrities (Tζαναέλ Μονέ, Πόπι Ντελεβίν, Λίλι Ολντριτζ, Μάντι Μουρ, Νίκι Χίλτον κ.α.) τα περισσότερα βλέμματα «καρφώθηκαν» στην υπέρκομψη Κέιτ Μπλάνσετ η οποία ό,τι κι αν φορέσει το κάνει δικό της. Ηταν πραγματικά εκπληκτική με μαύρο σμόκιν, κάτι σαν σύγχρονη βαμπ, ενώ δήλωσε πως δεν την ενδιαφέρει η αποδοχή του κόσμου στο ντύσιμό της, ντύνεται για την ίδια…