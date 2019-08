Κέιτ Μπλάνσετ: Στη Νέα Υόρκη με ένα από τα πιο περιζήτητα, καινούρια κοστούμια

Mε αφορμή την πρεμιέρα της κομεντί "Where’d you go Bernadette" στη Νέα Υόρκη, η 50χρονη πολυβραβευμένη αυστραλέζα super star Κέιτ Μπλάνσετ «έσκισε» ακόμα μια φορά στο κόκκινο χαλί. Ξεσήκωσε τα φλας με ένα από τα πλέον πολυπόθητα ρούχα της προσεχούς ενδυματολογικής σαιζόν, από τον οίκο Alexander Mc Queen. Ετσι, υιοθέτησε δυο νέες τάσεις μαζί, αυτή του ανδρικού κοστουμιού και αυτή με τα εντυπωσιακά, υπερβολικά μανίκια. Η φιγούρα της έδειχνε τέλεια λόγω της άψογης γραμμής του μαύρου κοστουμιού, ενώ τα μανίκια ήταν σε φωτεινό μπλε. Θυμίζουμε πως η Μπλάνσετ συγκαταλέγεται στις πιο κομψές ηθοποιούς του κόσμου καθώς πάντα δείχνει σικ ενώ τολμάει κάθε καινοτόμα πρόταση της διεθνούς μόδας. Πολλοί fashion experts τη θεωρούν μάλιστα χαμαιλέοντα του στυλ επειδή σπάνια επαναλαμβάνεται.

Η ταινία "Where’d you go Bernadette" βασίζεται σε best seller και οδηγεί τη σταρ στην Ανταρκτική. Ενσαρκώνει μια αγοραφοβική αρχιτέκτονα και μητέρα, που αναθεωρεί τη ζωή της σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Ρινκλέιτερ. Στο πλευρό της ο ηθοποιός Τρόιαν Μπελισάριο.