Στις 22/8 στην Ελλάδα το "Κάποτε...στο Χόλυγουντ" - Το περιμένουν με ενδιαφέρον οι σινεφίλ

Mετά τη συμμετοχή του στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών 2019 όπου έλαμψαν στο κόκκινο χαλί οι σταρ Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο, και λαβαίνοντας θετικές κριτικές καταφθάνει και στη χώρα μας το «Κάποτε…στο Χόλυγουντ - Once Upon a Time… in Hollywood» που είναι η 9η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο.

Μεθυστικό, καλειδοσκοπικό, θεαματικά λεπτομερές, νοσταλγικό, επικό παραμύθι, έγραψε το Variety.

Η ταινία ήδη σε 6 μέρες προβολής στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 55 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Στο Λος Άντζελες του1969 τα πάντα είναι ρευστά και όλα αλλάζουν. Ο τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) και ο για πολλά χρόνια κασκαντέρ του Cliff Booth (Brad Pitt) κινούνται στη νέα βιομηχανία του θεάματος, την οποία με δυσκολία αναγνωρίζουν πια.

Ο Quentin Tarantino επιστρέφει με την 9η ταινία του, μια μυθική ερωτική επιστολή στον κινηματογράφο και την τηλεόραση του τέλους της δεκαετίας του ’60 και μας βυθίζει στην εκρηκτική ομορφιά του Λος Άντζελες της εποχής, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Feelgood. Με πρωταγωνιστικό δίδυμο δύο από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς τους, τον Leonardo DiCaprio και τον Brad Pitt, στην 1η τους συνεργασία, η ταινία διάρκειας περίπου δυόμιση ωρών, είναι ένας φόρος τιμής στις τελευταίες στιγμές της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, ένα αριστοτεχνικό κολάζ με κινηματογραφικές και τηλεοπτικές αναφορές, όπως μόνο ο συγκεκριμένος -ασύλληπτα διαβασμένος- δημιουργός ξέρει να υπογράφει.

Διασκεδαστικές ερμηνείες που «στάζουν» αυτοσαρκασμό και απολαυστική χημεία… Μία φετιχιστική γιορτή του τέλους της δεκαετίας του ’60… Μία αφοπλιστική και χαρακτηριστικά ανατρεπτική ερωτική επιστολή στην πηγή έμπνευσης της. - The Hollywood Reporter

Αστείο, ρεβιζιονιστικό και αναπάντεχα τρυφερό. - Screen Daily

Ο Ταραντίνο προσφέρει εξωφρενική, αποπροσανατολιστική ψυχαγωγία. - The Guardian

Στην Ελλάδα η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 22 Αυγούστου 2019 και αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Τους δύο λαμπερούς και γοητευτικούς πρωταγωνιστές πλαισιώνει μία μείξη από αληθινούς και επινοημένους χαρακτήρες τους οποίους υποδύονται μερικοί από τους πιο καταξιωμένους σύγχρονους αστέρες: o πάντα σπουδαίος Al Pacino στα 79 του χρόνια σήμερα παίζει έναν ατζέντη, ο Kurt Russell έναν μάνατζερ κασκαντέρ, η Dakota Fanning ένα μέλος της οικογένειας Manson και η κούκλα Margot Robbie την Sharon Tate, την αιθέρια ενζενί που τυχαίνει να είναι γειτόνισσα του Rick (η Σάρον Τέιτ δολοφονήθηκε άγρια κι ενώ ήταν έγκυος τοπ 1969).

Είναι παντρεμένη με τον Roman Polanski, του οποίου το φιλμ «Rosemary’s Baby» που παίχθηκε το 1968 τον έχει αναδείξει στον πιο περιζήτητο σκηνοθέτη του Χόλιγουντ. Οι δυο τους είναι προσκεκλημένοι παντού και απολαμβάνουν τη μεγάλη ζωή. Η Robbie λέει: «Ο Rick Dalton μένει δίπλα στον Roman και τη Sharon, αλλά του φαίνονται άπιαστο όνειρο. Όλα αυτά που θέλει να κάνει, όλη η δόξα και η κλειστή κοινωνία του Χόλυγουντ, είναι δίπλα και την ίδια στιγμή μακριά».

Για τον Quentin Tarantino του θρυλικού και τόσο επιτυχημένου «Pulp Piction» του 1994, αυτοί οι χαρακτήρες είναι συναρπαστικοί και διότι εκπροσωπούν τρεις διαφορετικές τάξεις του Χόλυγουντ. «Σε αυτή την πόλη, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν να υπάρχουν ο ένας δίπλα στον άλλον» λέει ο Tarantino. «Η ιδέα του να εξερευνήσουμε αυτή την περίοδο, την εποχή του 1969 στο Λος Άντζελες, με τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, ήταν που με προσέλκυσε ιδιαίτερα».

Το μέρος έχει ιδιαίτερη σημασία. «Αυτή η ταινία είναι λίγο σαν απομνημόνευμα» εξήγησε ο Ταραντίνο, o oποίος έχει γεννηθεί τον Μάρτιο του 1963. «Έζησα στο Λος Άντζελες το 1969 και τη δεκαετία του ‘70. Θυμάμαι τι έπαιζε στο σινεμά, στην τηλεόραση. Θυμάμαι λεπτομέρειες. Θυμάμαι πώς ο κόσμος άκουγε ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Δεν άλλαζες σταθμούς για να βρεις άλλο τραγούδι, είχες έναν σταθμό που άκουγες, σε υψηλή ένταση και δεν τον έκλεινες όταν είχε διαφημίσεις. Είχε ενδιαφέρον να σκαλίζω το μυαλό μου, να πυροδοτώ τη μνήμη μου και να θυμάμαι πώς ήταν τότε».

Το φιλμ το περιμένουν με ανυπομονησία οι σινεφίλ.

