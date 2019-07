Παρουσιάζεται το παιδικό βιβλίο "Ένας αρκούδος με ανθρώπινη καρδιά"

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών και οι εκδόσεις «Το Δόντι» του Ανδρέα Τσιλίρα, συνδιοργανώνουν μία εκπαιδευτική δράση με αφορμή την παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ένας αρκούδος με ανθρώπινη καρδιά» του συγγραφέα Πέτρου Ζαργάνα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, στις 19.30 στο παιδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης, στην Μαιζώνος & Φιλοποίμενος.

Τα παιδιά συνομιλώντας με το συγγραφέα θα μάθουν για τις περιπέτειες του αρκούδου και της φίλης του Νατάσσας, συζητούν και εκφράζουν τις απόψεις τους για την αξία της φιλίας και δημιουργούν ζωγραφίζοντας τη δική τους καλοκαιρινή περιπέτεια μαζί με την εικονογράφο του βιβλίου Χριστίνα Δημητροπούλου".

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά από 5 ετών και επάνω.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δεν απαιτείται προεγγραφή.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610226792 και 2610224813.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ένας αρκούδος με ανθρώπινη καρδιά

Είχε ακούσει για αρκούδες που είχαν φύγει από το χωριό για να ζήσουν μια άλλη ζωή, αλλά κανείς δεν έμαθε τι απέγιναν. Πάντα αφηνόταν να εννοηθεί από τους μεγαλύτερους πως κάτι άσχημο συνέβαινε κάθε φορά που μια αρκούδα έφευγε από το κρυφό χωριό για να πλησιάσει τον κόσμο των ανθρώπων. Οι ιστορίες αυτές παρουσίαζαν τον άνθρωπο ως κάτι κακό, όμως αυτό είχε νιώσει, κάτι τελείως διαφορετικό. Η καλύτερή του φίλη, η Νατάσσα, ήταν άνθρωπος. Ζούσε σε ένα χωριό στο δάσος, σε μικρή απόσταση από το χωριό των αρκούδων…

Ο συγγραφέας Πέτρος Ζαργάνας, έχει γεννηθεί το 1980 στη Πάτρα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδικότητα στην ειδική φυσική αγωγή για ΑμΕΑ και τις χρόνιες παθήσεις και αποκατάσταση. Είναι υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής στην αποκατάσταση τραυματισμών. Από το 2006 εργάζεται στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης - Θεραπευτήριο Ολύμπιον, στο τμήμα της Υδροθεραπείας. Επίσης είναι προπονητής στην ακαδημία κολύμβησης ΑΚΡΟΣ.

Η εικονογράφος Χριστίνα Δημητροπούλου, έχει γεννηθεί το 1978 στην Aθήνα και διδάχθηκε ζωγραφική δίπλα στη ζωγράφο Μάγδα Κουνούσου ενώ παρακολούθησε μαθήματα αγιογραφίας στο εργαστήριο της ζωγράφου Εύας Περσάκη.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικoύ Πανεπιστημίου Αθήνων, Συνέχισε τις σπουδές της στο Κεντ της Αγγλίας, στο University of the Creative Arts, όπου αποφοίτησε από το Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας με κατεύθυνση στην εικονογράφηση. Στη συνέχεια ακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εικονογράφηση Παιδικού Βιβλίου στο Cambridge School of Art ενώ παράλληλα εργάστηκε σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης της πόλης του Cambridge, παίρνοντας δίπλωμα στη δημιουργική απασχόληση (Playwork) μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίου και την εκπόνηση γραπτής εργασίας. Έμαθε χαρακτική και βιβλιοδεσία στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου στην Αθήνα. Ζει και εργάζεται στην Πάτρα, παίρνει μέρος σε εκθέσεις και επιμελείται βιβλία και λογοτεχνικά περιοδικά.