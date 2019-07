Η Πατρινή χορωδία BelCantes έδωσε συναυλία στην Κέρκυρα & εντυπωσίασε

Η χορωδία BelCantes Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας Πατρών πραγματοποίησε συναυλία στην Κέρκυρα στις 2 Ιουλίου 2019 στο πλαίσιο Θερινής Ακαδημίας που διεξήχθη φέτος για 10η χρονιά στην Ιόνιο Ακαδημία, με διευθύνουσα καθηγήτρια της φετινής Θερινής Ακαδημίας την Κα Joy Hill.

Επίσης η Κα Joy Hill μαέστρος της χορωδίας Royal College στο Λονδίνο δίδαξε τη χορωδία BelCantes στις 3 Ιουλίου σε masterclass – σεμινάριο για όλους τους συμμετέχοντες μαέστρους.

Το πρόγραμμα της χορωδίας ήταν:

1. Nella fantasia - Ennio Morricone

2. Ave Maria - Cesar Alejandro Carrillo

3. Come faro cuor mio -Claudio Monteverdi

4. Sure on this shining night - Morten Lauridsen

5. Caramba - Otilio Galindez

6. Θαλασσάκι – Παραδοσιακό / Χορωδιακή επεξεργασία Θανάσης Μπιλιλής

7. Bo yavo haboker - Josef Hadar

8. Tundra - Ola Gjeilo

9. Γιαρέμ – Γιώργος Χατζηνάσιος / Χορωδιακή επεξεργασία Σάββας Ρακιντζάκης

10. Goza Mi Calipso - Albert Hernández

Πιάνο: Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου

Φλάουτο: Σταύρος Πήττας

Διεύθυνση χορωδίας: Έλενα Δρουκοπούλου.

H επετειακή 10η Θερινή Ακαδημία Διεύθυνσης Παιδικής-Νεανικής Χορωδίας, πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2-7 Ιουλίου 2019 στην Κέρκυρα, με προσκεκλημένη διδάσκουσα την Joy Hill.

Η Joy Hill χαίρει διεθνούς αναγνώρισης για τη διδακτική της μεθοδολογία, όπως την εφαρμόζει με τις πειραματικές παιδικές και νεανικές της χορωδίες στο πλαίσιο της διδακτικής της στο Royal College.

Το διδακτικό πρόγραμμα της 10ης Ακαδημίας εστίασε στις εξής ενότητες:

α) Εργαστηριακή πρόβα της Joy Hill με τη νεανική χορωδία του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας.

β) Διάλεξη της διδάσκουσας για ειδικότερα θέματα μεθοδολογίας της πρόβας

γ) Τεχνική διεύθυνσης χορωδίας – κινησιολογία, με τη συμμετοχή των μαέστρων υπό την επίβλεψη της διδάσκουσας.

δ) Χορωδία των συμμετεχόντων, στην οποία η Joy Hill δίδαξε ένα ποικίλο ρεπερτόριο για SATB χορωδίες, χρηστικό και για μικτές νεανικές χορωδίες.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν συναυλίες χορωδιακής μουσικής ενώ την Τετάρτη 3 Ιουλίου δούλεψε σε masterclass με τη χορωδία BelCantes Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας Πατρών στην Ιόνιο Ακαδημία.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με συναυλία της χορωδίας των συμμετεχόντων στο σεμινάριο και την εργαστηριακή χορωδία υπό τη διεύθυνση της Joy Hill το βράδυ της 6.7.2019.