Bραδιές Σύγχρονου Χορού με “σημείο συνάντησης/meeting point” το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σε συμπαραγωγή με το Κέντρο Χορού και Τεχνών Dansarte θα παρουσιάσουν μία βραδιά Σύγχρονου Χορού με τίτλο “σημείο συνάντησης/meeting point” στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων για τέσσερις (4) βραδιές και δύο διαφορετικά προγράμματα.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Lab the Dance, Γιάννης Αντωνίου έχει την επιμέλεια του προγράμματος και καλεί το κοινό σε μία ξεχωριστή χορευτική εμπειρία που θα λάβει μέρος μέσα και έξω από το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Ερμηνεύουν 18 εξαιρετικοί χορευτές.

Οι παραστάσεις κάθε βράδυ θα έχουν ως αφετηρία τη Πλατεία Γεωργίου Α΄ με ένα έργο φτιαγμένο αποκλειστικά για εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα τη Πλατεία Γεωργίου Α΄ και με φόντο το ιστορικό Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Το δεύτερο μέρος της παράστασης θα λάβει μέρος στην κεντρική σκηνή του Απόλλων.

Αναμένεται μια εντελώς ξεχωριστή εμπειρία, ένας χορός μόνο για σας! Με το One One One του διακεκριμένου χορογράφου Γιάννη Μανταφούνη οι θεατές, προσκαλούνται να ζήσουν μια μοναδική στιγμή, καθώς ένας, ένας ερμηνευτής θα χορέψει γι’ αυτούς. Με αυθορμητισμό, χιούμορ και διαρκή μετασχηματισμό της κίνησης ξετυλίγεται μια απίστευτη βεντάλια συναισθημάτων και εικόνων και δημιουργείται μια μαγική στιγμή ανταλλαγής με το κοινό, αμφισβητώντας ρόλους και όρια.

Συμμετέχουν 15 χορευτές και χορεύτριες της Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ).

Μία συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με το Κέντρο Χορού και Τεχνών Dansarte. Επιμέλεια προγράμματος, Γιάννης Αντωνίου.

Γιάννης Μανταφούνης - "One one one"

Μία εντελώς ξεχωριστή εμπειρία: έναν χορό μόνο για σας! Ο χαρισματικός Γιάννης Μανταφούνης μοιράζεται με άλλους κάθε φορά χορευτές ένα πείραμα για ερμηνευτές και θεατές. Στο One One One οι θεατές, προσκαλούνται να ζήσουν μια μοναδική στιγμή, καθώς ένας, ένας ερμηνευτής θα χορέψει γι’ αυτούς. Με αυθορμητισμό, χιούμορ και διαρκή μετασχηματισμό της κίνησης ξετυλίγεται μια απίστευτη βεντάλια συναισθημάτων και εικόνων και δημιουργείται μια μαγική στιγμή ανταλλαγής με το κοινό, αμφισβητώντας ρόλους και όρια.

Σύλληψη / Χορογραφία: Γιάννης Μανταφούνης.

Video Art on stage | Γιάννης Αντωνίου

Σύλληψη/Χορογραφία/Ερμηνεία: Γιάννης Αντωνίου

Cinematographer: Evann Siebens.

Unhinged/Solo | Πένυ Διαμαντοπούλου (Ομάδα Χορού ΑΡΘΡΩΣΙΣ)

Αυτό το solo αποτελεί απόσπασμα ενός ολοκληρωμένου έργου με τον τίτλο "Unhinged" που ερμηνεύεται από έξι χορευτές.

Η μετάβαση, η μεταμόρφωση, η ιεροτελεστία...

Ο αποχωρισμός, η πάλη, η αλλαγή...

Το ενδιάμεσο, το πουθενά, το παντού...

Η άφιξη, η αρχή, το άγνωστο...

Solo με άλλους... Σύγχρονο αλλά και άχρονο…

Σύλληψη/Χορογραφία/Ερμηνεία: Πένυ Διαμαντοπούλου (Ομάδα Χορού ΑΡΘΡΩΣΙΣ)

Video Art/Φωτισμοί: Διονύσης Τσαφταρίδης

Μουσική: MONO

"Demo, Μια επίδειξη τεχνικής της Μάρθα Γκράχαμ” | Όλια Τορναρίτου

Κίνηση, μουσική και φόρμα συνυπάρχουν αρμονικά και εμπνέουν τους χορευτές να ερμηνεύσουν το 'απόσταγμα' αυτής της τεχνικής, στο οποίο συνυπάρχουν η δυναμική, η μουσικότητα, η θεατρικότητα και η δραματικότητα που η Martha Graham είχε διοχετεύσει στο πολυετές έργο της.

Χορογραφία: Όλια Τορναρίτου

Μουσική σύνθεση/εκτέλεση: Γιώργος Κοντοβάς

meeting point” | Χρύσα Καλλιάφα

Σύλληψη: Χρύσα Καλλιάφα

Push and Take | Γιάννης Αντωνίου

Σύλληψη/Χορογραφία: Γιάννης Αντωνίου

Μουσική: Max Richter

Solo1: Τίμος Ζέχας

Σύλληψη/Χορογραφία/Ερμηνεία: Τίμος Ζέχας

Ένα αυτοσχεδιαστικό χορευτικό σόλο. Διάρκειας 12 λεπτών.

Ο βιωματικός χρόνος ή αλλιώς ο χρόνος ως γεγονός. Εκφράζοντας μέσα από την κίνηση τα ίχνη που αφήνουν οι εμπειρίες.

Τα ίχνη που αφήνουν οι εμπειρίες μέσα από τα βιωμένα γεγονότα της ζωής αλληλοεπικαλύπτονται, συνδυάζονται και τελικά δημιουργούν την δική μας μοναδική πραγματικότητα.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | Τατιάνα Λοβέρδου

Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τρεις γυναικείες προσωπικότητες της Ιστορίας και του Μύθου, που συνδέονται με ένα τραγικά κοινό χαρακτηριστικό. Πεθαίνουν, η μάλλον θυσιάζονται , από δυνάμεις και συγκυρίες ανώτερες από αυτές. Η Ιφιγένεια θυσιάζεται από τους δικούς της, η Άννα σκοτώνεται από τους Γερμανούς και η Ισιδώρα είναι θύμα ειρωνικού ατυχήματος, αφού πρώτα έχει χάσει τον άνδρα της και τα παιδιά της. Από τις τρεις, η Ιφιγένεια επιστρέφει, μέσα από το κείμενο του Γιάννη Ρίτσου.

Η Χορογραφία αποπειράται να ζωντανέψει τις ηρωίδες, με όπλα τη φαντασία και το διάλογο με τις τραγικά υπέροχες προσωπικότητες τους. Οι δυο πεθαίνουν πολύ νέες, ενώ η Ισιδώρα αντιμετωπίζει το θάνατο σε ώριμη ηλικία, σε μοιραίο ατύχημα, που αποτελεί τον επίλογο μιας διαδρομής γεμάτης από ταλέντο, πάθος και αφοσίωση στην τέχνη του χορού.

Σύλληψη- Χορογραφία- Μουσική Επιμέλεια: Τατιάνα Λοβέρδου

Δραματουργική επεξεργασία: Μαίρη Σιδηρά

Μουσική: Ezio Bosso, Max Richter, Arvo Part, Abel Korzeniwski

Ερμηνεύουν: Εβίνη Παντελάκη, Κατερίνα Σοφοτάσσιου, Τατιάνα Λοβέρδου.