Το βραβευμένο φιλμ "Σούπα Μόντο" προβάλλει ο "Γυμνός Οφθαλμός"

Η τέταρτη στη σειρά προβολή του "Κινητού Κινηματογράφου 2019" διά "Γυμνού Οφθαλμού" του Νίκου Καββαδία στο "Θρανίο" στην πλ. Αγίας Σοφίας θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 μετά τις 21.00.

Για το υπόλοιπο του Ιουλίου οι εβδομαδιαίες προβολές διά "γυμνού οφθαλμού" "Κινητού Κινηματογράφου 2019" διπλασιάζονται, μιας και από την Πέμπτη 11 Ιουλίου ξεκινούν προβολές και στην "Piazza Santa Rosa" στον Άη-Διονύση.

ΤΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩ ΠΑΙΔΙ...

Την άλλη Τετάρτη το βράδυ όπως και την προηγούμενη, η οθόνη στο "Θρανίο", αλλά κι όλη η Πλατεία Αγίας Σοφίας, θα γεμίσει από την παρουσία δύο αξιολάτρευτων μικρών κοριτσιών: της 7χρονης Αμάντας και της 9χρονης Τζο.

Τόσο η "Αμάντα", όσο και το "Σούπα Μόντο" είναι εξαιρετικές ταινίες, με δύο φοβερές πιτσιρίκες να "κλέβουν" την παράσταση, αλλά δεν είναι αυτό, που συνηθίζουμε να λέμε παιδικές ταινίες.

Τόσο η Αμάντα, όσο, ακόμα περισσότερο η Τζο, από τα μικρά τους θα αναγκασθούν να έρθουν αντιμέτωπες με την Απώλεια.

Η Αμάντα έχει να παλέψει με την απώλεια της μητέρας της, που πέφτει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, ακόμα δε περισσότερο η Τζο, που καταφεύγει στο αληθινό παραμύθι, γιά να γλυκάνει περισσότερο τον πόνο των αγαπημένων της και λιγότερο τον δικό της, μιάς κι έχει συνειδητοποιήσει, ότι ο χρόνος ζωής, που της απομένει είναι ελάχιστος...

Και οι δύο ταινίες είναι γλυκόπικρες και στο τέλος καταφέρνουν να κάνουν τον θεατή να πλημμυρίσει αισιοδοξία, μιας και η (γλυκιά) ζωή συνεχίζεται!

Γι' αυτό σας λέω: αυτήν και την άλλη Τετάρτη, πάρτε το μέσα και το έξω παιδί, κι ελάτε στο "Θρανίο", στην Πλατεία Αγίας Σοφίας.

Η Αμάντα και η Τζο σας περιμένουν! - Νικόλαος ε. Καββαδίας.

Καφεμεζεδοποτείον "Το Θρανίο", Πλατεία Αγίας Σοφίας, Πάτρα

Ώρα Έναρξης: 9.00 το βράδυ

Διοργανωτές: "γυμνός οφθαλμός" - "Το Θρανίο"

Τεχνική Κάλυψη: Νικηφόρος Σπίνος (NS Sound.)

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Μια προβολή του "Κινητού Κινηματογράφου 2019"

"Σούπα Μόντο" του Λικαρίον Γουαϊανίνα

(Supa Modo / Likarion Wainaina , Κένυα-Γερμανία , κοινωνικό δράμα, έγχρωμο, 2018, διάρκεια 74 λεπτά)

ΥΠΟΘΕΣΗ

H 9χρονη Τζο αγαπά τις ταινίες δράσης. Στην πτέρυγα των ανίατων ασθενειών του παιδικού νοσοκομείου στην Κένυα, τούς δείχνουν Τσακ Νόρις, Μπρους Λι και ταινίες με superheroes. Στη φαντασία της ονειρεύεται ότι θα γίνει κι εκείνη υπερήρωας όταν μεγαλώσει και ότι έχει μυστική δύναμη να μετακινεί ή να ακινητοποιεί τα πράγματα γύρω της.

Όμως η Tζο, το ξέρει, όλοι το ξέρουν, δε θα προλάβει να μεγαλώσει.

Όταν φτάνει σ' ένα στάδιο χωρίς καμία ελπίδα, η αυστηρή και απογοητευμένη μητέρα της την παίρνει σπίτι.

Τότε η μεγάλη της αδελφή, σε συνεργασία με τη γειτονιά του μικρού τους κενυάτικου χωριού, αποφασίζουν να σκηνοθετήσουν ένα κόλπο: να την κάνουν να πιστέψει ότι όντως μεταμορφώνεται σε υπερηρωίδα και να την πείσουν να πρωταγωνιστήσει στην ταινία της.

Έτσι η Τζο μετατρέπεται σε «Σούπα Μόντο» και γίνεται κάτι πολύ παραπάνω από ηρωίδα της ζωής της. Αφήνει το στίγμα της και στα υπόλοιπα παιδάκια του νοσοκομείου, αλλά και σε κάθε έναν κάτοικο του μικρού της χωριού που αγγίζει με την αθωότητα, το φως και το κουράγιο της.

Ο Λικαρίον Γουαϊανίνα βασίζεται σε μία αληθινή αυτοβιογραφική ιστορία για να σκηνοθετήσει μία τρυφερή, γλυκιά και συμβολική παιδική ταινία για την αξία της φαντασίας. - Πόλυ Λυκούργου στο flix.gr

Σκηνοθεσία: Λικαρίον Γουαϊανίνα

Σενάριο: Γουαντζέρι Γκακούρου, Σίλας Μιάμι, Καμάου Γουά Ντουνγκου, Μουγκάμπι Ντίγκα

Παίζουν: Στίσι Γουαγουέρου, Μαριάν Νούνγκο, Νιαγουάρα Ντάμπια

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ένος 'Ολικ

Παραγωγοί: Σαρίκα Χέμι Λακχάνι, Μαρί Στάινμαν-Τίκβερ, Τομ Τίκβερ, Τζίντζερ Γουίλσον, Γκάι Γουίλσον

Μοντάζ: Τσάριτι Κούρια

Μουσική: Σιν Πίβερς

Χρώμα: έγχρωμο

Χώρα Παραγωγής: Γερμανία, Κένυα

Έτος Παραγωγής: 2018

Διάρκεια: 74 λεπτά

Γλώσσα: Σουαχίλι, Αγγλικά, Κικούγιου.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Η ταινία κυριολεκτικά έχει σαρώσει τα βραβεία στα Φεστιβάλ του κόσμου, όπου συμμετείχε.

Στο σπουδαίο 21ο Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους η ταινία απέσπασε 4, συνολικά, βραβεία, μεταξύ αυτών και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Να σημειωθεί, ότι το "Σούπα Μόντο" ήταν η επίσημη συμμετοχή της Κένυας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας 2018.

Ακολουθούν μερικές από τις σπουδαιότερες βραβεύσεις της ταινίας.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ του Λικαρίον Γουαϊανίνα

2018 Σούπα Μόντο / Supa Modo

2015 Bait (μικρού μήκους)

2013 Between the Lines (μικρού μήκους).

Ο 31χρονος Likarion Wainaina Κενυάτης κινηματογραφιστής, γεννήθηκε στην Μόσχα, αλλά, πλέον, ζει στο Ναϊρόμπι, όπου εργάζεται ως σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας. Έχει κάνει διεύθυνση φωτογραφίας σε αρκετά ντοκυμανταίρ και διαφημιστικά, ενώ έχει σκηνοθετήσει διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές κι έναν σημαντικό αριθμό μικρού μήκους ταινιών. Μία απ’ τις πρώτες του, το "Between the Lines", ήταν η πρώτη Κενυάτικη ταινία, που προβλήθηκε σε οθόνη IMAX στην Κένυα. Πιο πρόσφατα, η ταινία του "Bait" προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών.