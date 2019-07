Πρωτότυπο & τρυφερό παρά την αμηχανία του το φιλμ "Yesterday" που προσέλκυσε 21.000 θεατές πανελλαδικά

Kαλές εντυπώσεις και αρκετά εισιτήρια στο εγχώριο box office για την πρωτότυπη ταινία «Yesterday» του Ντάνι Μπόιλ (διανομή από την Tulip), σε σενάριο του Ρίτσαρντ Κέρτις που προβάλλεται και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare. Το φιλμ με έναν πολύ καλό Χιμές Πατέλ στον κεντρικό ρόλο του φερέλπι τραγουδιστή και κιθαρίστα Τζακ που μετά από μία ολίγων δευτερολέπτων παγκόσμια συσκότιση και ένα τρακάρισμα του ιδίου με το ποδήλατο του με ένα λεωφορείο, θα βρεθεί σ’ ένα κόσμο που δεν έχει ιδέα ποιοι είναι οι Beatles, με αποτέλεσμα αυτός ν’ αρχίζει τα τραγουδά τα κομμάτια τους και να «σαρώνει», προσέλκυσε στην Ελλάδα το 4ήμερο της πρεμιέρας του 27-30 Ιουνίου 2019 πάνω από 21.000 θεατές σε 72 αίθουσες. Καλά τα πήγε και στο Αμερικάνικο boxoffice όπου πλησίασε στην πρεμιέρα του τα 17 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις καταλαμβάνοντας την 3η θέση.

Είναι ένα γλυκόπικρο φιλμ γεμάτο πραγματικά με τα τραγούδια των Beatles από το εμβληματικό Let it be και το Hey Jude μέχρι το Yesterday που δίνει και τον τίτλο στην ταινία και πολλά άλλα. Βέβαια όσο κυλά η ταινία που μοιράζει το στόρι & την προσοχή της τόσο στην καλλιτεχνική απογείωση του Τζακ με τις μουσικές των «άγνωστων» Beatles στο σήμερα όσο και στο ρομάντζο με την πιστή φίλη του από το σχολείο (στο ρόλο η Λίλι Τζέιμς) δεν κρύβει μία κάποια αμηχανία κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τον ίδιο τον Τζακ, στο γιατί το κάνει, να «αντιγράφει» τα τραγούδια των Μπιτλς και να τα κάνει δικά του αφού κανείς στο σήμερα δεν γνωρίζει ή…δεν θυμάται πια τα θρυλικά Σκαθάρια της Βρετανικής ποπ. Η όλη ιδέα είναι σίγουρα «πιασάρικη» και ευτυχώς παρά την αμηχανία και τα κάπως άβολα συναισθήματα που μπορεί να σας προκαλέσει, «διασώζεται» από το όλο μήνυμα που προκύπτει, πως ένας κόσμος σήμερα χωρίς τους Beatles θα ήταν απαίσιος.

Και εκεί μάλλον προκύπτει και η συγκίνηση, ιδίως σε μία σκηνή – έκπληξη όπου ο Τζακ συναντά ένα μέλος του θρυλικού συγκροτήματος (δεν λέμε περισσότερα γιατί θα χαλάσουμε την έκπληξη σε όσους δεν έχουν δει ακόμα το φιλμ). Μία συγκίνηση για το γεγονός ότι δυστυχώς σήμερα σαν η μουσική βιομηχανία και η κοινωνία μας εν τέλει να έχει απορροφηθεί από την ταχύτητα, το κυνήγι των likes & των «χτυπημάτων» στο youtube, την «αλαζονεία» κάποιων μεγαλοστελεχών της μουσικής βιομηχανίας για εύκολο κέρδος, χάνοντας στο τέλος την ουσία, το νόημα και την σπουδαιότητα της μουσικής, μίας μουσικής τόσο «αθάνατης» όσο αυτήν που μας άφησαν παρακαταθήκη οι Beatles.

Στην προβολή του περασμένου Σαββάτου στα κλιματιζόμενα Odeon Veso Mare, ανάμεσα στους θεατές ήταν και μία κυρία γύρω στα 60. Ήταν μόνη στην αίθουσα και σίγουρα με την αφοσίωση που παρακολούθησε το φιλμ, φεύγοντας από τους τελευταίους αφού είδε και τους τίτλους τέλους, θα πρέπει στα νιάτα της να ήταν εκ των φαν του συγκροτήματος, ενός γκρουπ που ήταν το πρώτο ίσως που προξένησε μία τέτοια μαζική υστερία, μία «πανστρατιά» θαυμαστριών όχι μόνο στην Αγγλία αλλά παντού και στη χώρα μας.

Είναι ένα φιλμ που παρά κάποιες αδυναμίες και την αμηχανία που λέγαμε πιο πάνω, αξίζει να το δει κάποιος. Θα γελάσει επίσης με κάποιες έξυπνες αναφορές και σπόντες όπως ότι εκτός από τους Beatles, άλλες άγνωστες λέξεις στο σήμερα είναι και γνωστό αναψυκτικό πολυεθνικής εταιρείας ή ο Χάρι Πότερ. Όσο για την μεγαλομάνατζερ που αναλαμβάνει να κάνει σούπερ σταρ τον Τζακ για να γεμίσει χρήμα η τσέπη της και να αγοράσει όλη την παραλία του Μαλιμπού, όπως την ακούμε να λέει, την ερμηνεύει εξαιρετικά η κωμική ηθοποιός Κάθριν ΜακΚίνον ενώ σ’ ένα ρόλο έκπληξη, αυτόν του ποπ σταρ εαυτού του, εμφανίζεται ο Έντ Σίραν.

*Στο μεταξύ εξαιρετικό για μικρούς αλλά και για μεγάλους θεατές είναι το «Toy Story 4» της Ντίσνει και της Pixar, που συνεχίζει την κυριαρχία του στα ταμεία, πλησιάζοντας τα 100.000 εισιτήρια σε 10 μέρες στην Ελλάδα (παίζεται και στην Πάτρα) ενώ στις ΗΠΑ ήδη έφτασε τα 237 εκατομμύρια δολάρια. Στην μεταγλωττισμένη κόπια της ταινίας που συνδυάζει την περιπέτεια με την συγκίνηση, δανείζει τη φωνή του στο ρόλο του καουμπόι Γούντι ο Άλκης Κούρκουλος.

Τέλος το θρίλερ «Annabelle Comes Home» που η καταλληλότητα του είναι για άνω των 18 ετών, σε σκηνοθεσία του Γκάρι Ντάουμπερμαν με την σατανική κούκλα Άναμπελ να επιστρέφει και να σκορπίζει τον τρόμο (πρωταγωνιστούν οι Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα, ΜακΚένα Γκρέις, Μάντισον Άιζμαν, Κέιτι Σαρίφ) όπως έγραψε το flix.gr έκοψε λιγότερα από τα μισά εισιτήρια ανοίγματος του προηγούμενου κεφαλαίου, «Annabelle: Creation», τον Σεπτέμβριο του 2017. Πιο συγκεκριμένα η ταινία θρίλερ (διανομή από Tanweer) σε 111 αίθουσες πανελλαδικά πλησίασε τα 25.000 εισιτήρια το 4ήμερο της πρεμιέρας της 27-30 Ιουνίου.

Όσο για τους «Εκδικητές, Η Τελευταία Πράξη» ως γνωστόν η 3ωρη υπερπαραγωγή ξαναβγήκε δυναμικά σε περισσότερες αίθουσες στο πλαίσιο του re-release σε ΗΠΑ, Καναδά και σε 38 ακόμη χώρες και πρόσθεσε άλλα 2.411 εισιτήρια από 18 αίθουσες πανελλαδικά το περασμένο 4ήμερο (παίζεται και στα Odeon Veso Mare στην αίθουσα 1 στην προβολή των 20.40) και πλέον με σχεδόν 534.000 εισιτήρια, η υπερηρωική αυτή περιπέτεια της Μάρβελ σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσσο που παλεύει να πιάσει το ρεκόρ του «Avatar» από το 2009 και να το ξεπεράσει, εκτόπισε στη χώρα μας, όπως γράφει το flix.gr, το φιλμ «Αν…» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη (είχε κάνει 531.547 εισιτήρια) και μπήκε πλέον στη θέση του 3ου εμπορικότερου φιλμ στην Ελλάδα για την τρέχουσα δεκαετία μετά το «Ένας Άλλος Κόσμος» πάλι του Χριστόφορου Παπακαλιάτη (668.892) και το φιλμ Τζέιμς Μποντ «Skyfall» (579.566).

*Κρίμα πάντως που οι Πατρινοί σινεφίλ - λάτρεις των "Εκδικητών" δεν μπόρεσαν να έχουν την ίδια...εύνοια με την Αθήνα όπου εκεί μαζί με το εισιτήριο δίνεται στους θεατές και από ένα νέο συλλεκτικό πόστερ των Avengers που χαρακτηρίστηκε στο εξωτερικό ως ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό πόστερ,

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ