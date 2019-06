Από την Πέμπτη και στην Πάτρα η μουσική κομεντί - έκπληξη "Yesterday" για τους Beatles

Μαζί με την έξοδο της στην Αθήνα και στις ΗΠΑ θα δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων, την πρωτότυπη, μουσική κομεντί του καλοκαιριού «Yesterday» από την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 σε διανομή της Τulip Entertainment. Το φιλμ υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ντάνι Μπόιλ για το «Slumdog Millionaire» το 2009 που είχαμε δει στην αίθουσα του Πάνθεον, και ο σεναριογράφος των ταινιών «Αγάπη Είναι…» και «Μια βραδιά στο Νότινγκ Χίλ», Ρίτσαρντ Κέρτις, συνέντευξη του οποίου είχε το περιοδικό Time αυτήν την εβδομάδα.

Στην ταινία παίζει και ο διάσημος σταρ της ποπ μουσικής, Ed Sheeran σε ρόλο έκπληξη.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Μέχρι χθες, όλοι ήξεραν τους Beatles. Σήμερα, μόνο ο Τζακ θυμάται τα τραγούδια τους - και θα κάνει μεγάλη επιτυχία! Από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ (Slumdog Millionaire, Trainspotting, 28 Μέρες Μετά) και τον Ρίτσαρντ Κέρτις (υποψήφιο για Όσκαρ σεναριογράφο των ταινιών Τέσσερις Γάμοι και Μια Κηδεία, Αγάπη Είναι…, Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ), έρχεται μια… rock-n-roll κομεντί για τα όνειρα, τη φιλία και την πορεία μέχρι να βρεις τον έρωτα της ζωής σου.

Ο ήρωας της ταινίας είναι ο Τζακ Μάλικ (Χιμές Πατέλ), ένας τραγουδοποιός που δεν καταφέρνει να ξεχωρίσει, και το όνειρό του να πετύχει στη μουσική βιομηχανία μοιάζει να απομακρύνεται συνεχώς. Ο άσημος τραγουδοποιός ζει σε μια μικρή Βρετανική πόλη και τα όνειρά του για επιτυχία και φήμη γρήγορα ξεθωριάζουν, παρά την αφοσίωση και υποστήριξη της καλύτερης παιδικής του φίλης, Έλι (η Λίλι Τζέιμς που έχουμε δει στο «Mamma Mia! Here We Go Again»).

Μετά από ένα μυστηριώδες γενικό blackout, ο Τζακ ανακαλύπτει ότι οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ…! Έτσι λοιπόν ο νεαρός τραγουδιστής αρχίζει να εκτελεί τα τραγούδια του μεγαλύτερου συγκροτήματος όλων των εποχών σε ένα κοινό που δεν τους έχει ακούσει ποτέ! Με τη βοήθεια της μάνατζέρ του Ντέμπρα (η βραβευμένη με Emmy, Κέιτ ΜακΚίνον), η φήμη του εκτοξεύεται. Όμως, όσο πιο διάσημος γίνεται, τόσο κινδυνεύει να χάσει την Έλι, το μόνο πρόσωπο που πραγματικά πίστεψε σε αυτόν. Για να βρει την ισορροπία του, ο Τζακ θα πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει για να αποδείξει ότι.. το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στην ταινία «Yesterday» ακούγονται ολοκαίνουριες διασκευές των πιο αγαπημένων τραγουδιών του συγκροτήματος – φαινόμενο, των Beatles. Οι παραγωγοί Τιμ Μπίβαν και Έρικ Φέλνερ της εταιρείας Working Title έχουν συνεργαστεί ξανά στις rom com Αγάπη Είναι… και Για Ένα Αγόρι αλλά και στις ταινίες με ηρωίδα την Bridget Jones.

Έμπειροι από τη θητεία τους στο είδος της ρομαντικής κομεντί, ήρθε η ώρα να συνεργαστούν και με τους πρώτους του είδους, Ντάνι Μπόιλ και Ρίτσαρντ Κέρτις. Ο Μπόιλ συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Κέρτις σε ένα μέρος της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων στο Λονδίνο το 2012. Έξι χρόνια αργότερα, ο Κέρτις έστειλε το σενάριο του Yesterday στον Ντάνι Μπόιλ, καθώς τον θεωρούσε ιδανικό για να δώσει φρέσκια ματιά και ξεχωριστή πνοή σε αυτήν την παράδοξη ιστορία μουσικής και έρωτα.

Ο Μπόιλ και ο Κέρτις, έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον κινηματογράφο της δεκαετίας του 90. Από τη μια πλευρά ήταν η μουσική acid underground κουλτούρα του Trainspotting, και από την άλλη η ρομαντική και ονειροπόλα αστική ματιά του Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ. Αυτοί οι δυο κόσμοι έρχονται να συναντηθούν ξανά το 2019, σε ένα κοινό που θα θυμάται για πάντα αυτές τις ταινίες και... που δεν έχει ξεχάσει τη μουσική κληρονομιά των Beatles. Πώς θα ήταν ο κόσμος μας, όμως, αν ο Τζον, ο Πολ, ο Τζόρτζ και ο Ρίνγκο δεν είχαν συναντηθεί ποτέ; Πώς θα ήταν διαμορφωμένη η pop κουλτούρα;

Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος χωρίς τη σαρωτική πολιτισμική επανάσταση της «Βρετανικής εισβολής» στην Αμερική, στην τόσο ταραγμένη και παραγωγική δεκαετία του 60; Αντί ενός βαρυσήμαντου φιλοσοφικού στοχασμού, το Yesterday ακολουθεί την τρυφερή και αγαπησιάρικη ευδαιμονία της μουσικής της πρώτης περιόδου των Beatles, με όχημα μια ρομαντική ιστορία. Άλλωστε, η αγάπη και η αναζήτηση του έρωτα είναι το ζητούμενο και όχι η παγκόσμια καταξίωση.

Για δυνατές ερμηνείες από την Λίλι Τζέιμς και τον πρωοεμφανιζόμενο Χιμές Πατέλ έκανε λόγο το Τime Out υπογραμμίζοντας πως το Yesterday είναι μια ηλεκτρισμένη, διασκεδαστική ταινία.

Απολαυστικό. Ο Πατέλ είναι αξιολάτρευτος σαν πρωταγωνιστής και οι fans των Beatles θα απολαύσουν τις ερμηνείες του στα τραγούδια τους. - The Hollywood Reporter.

Διάρκεια: 116 λεπτά.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ