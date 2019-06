To Αγγλικό φιλμ "Αγκάθα, Η Εξιχνίαση ενός φόνου" από 6 Ιουνίου στις Ελληνικές αίθουσες

H ταινία μυστηρίου «Αγκάθα, Η Εξιχνίαση ενός φόνου – Agatha and the Truth of a Murder» που είναι Αγγλικής παραγωγής σε σκηνοθεσία Terry Loane & σενάριο Tom Dalton θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ στις 6 Ιουνίου 2019 και αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Το φιλμ μας μεταφέρει στο 1926. Με την προσωπική της ζωή στην χειρότερη φάση, και το συγγραφικό της έργο σε παύση, η νεαρή Αγκάθα Κρίστι εμπλέκεται σε ένα μυστηριώδες άλυτο έγκλημα. Η Φλόρενς βρίσκεται νεκρή σε ένα τρένο για το Χέιστιγκς και η έρευνα για τον δολοφόνο που ακολουθεί αποβαίνει άκαρπη. Η νονά της, απελπισμένη απευθύνεται στη Αγκάθα με την ελπίδα να πετύχει αυτό που η αστυνομία δεν κατάφερε, να βρει τον δολοφόνο. Η νεαρή συγγραφέας προσπαθεί να λύσει το μυστήριο βασισμένη στις γνώσεις της από τα μυθιστορήματα, σύντομα όμως καταλαβαίνει ότι ο δολοφόνος είναι πολύ πιο κυνικός και επικίνδυνος από οποιοδήποτε φανταστικό της ήρωα.

Μια αυθεντική ταινία μυστηρίου βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

Παίζουν οι: Ruth Bradley, Bebe Cave, Dean Andrews.

Διάρκεια: 92 λεπτά.