Κάννες αντίο: Στην Κορέα ο «Φοίνικας», τι φορέθηκε στην τελετή λήξης

O 50χρονος νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν-Χο, με το σκοτεινό, κωμικό θρίλερ «Parasite» για μια οικογένεια μικροαπατεώνων στη Σεούλ, πανηγύρισε τον πολυπόθητο «Χρυσό Φοίνικα» στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών εκτοπίζοντας το πολυδιαφημισμένο «Once upοn a time» του Κουέντιν Ταραντίνο με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο ντι Κάπριο. Η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνη και το Φοίνικα παρέδωσε η γαλλίδα ντίβα Κατρίν Ντενέβ. «Δεν περίμενα να νικήσω. Από δώδεκα ετών ήθελα να γίνω σκηνοθέτης. Οι Κάννες έδωσαν στην Κορέα ένα μεγάλο δώρο» είπε ο νικητής, που είναι και ο πρώτος που κατακτάει το κορυφαίο βραβείο από αυτή τη χώρα. Tαυτόχρονα και η Ελλάδα –για πρώτη φορά στην ιστορία- καμαρώνει για το οκτάλεπτο φιλμάκι «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς» του κεφαλλονίτη Βασίλη Κεκάτου, που επικράτησε στην κατηγορία ταινιών μικρού μήκους.

Επίσης, διακρίθηκαν: ο ισπανός σταρ Αντόνιο Μπαντέρας για την ερμηνεία του στην καινούρια ταινία του μέντορά του, Αλμοδόβαρ «Πόνος και Δόξα», ενώ οι αδελφοί Νταρντέν απέσπασαν βραβείο σκηνοθεσίας για το «Νεαρό Αχμέντ» τους. Είχαμε όμως και γυναίκες στο βάθρο: η γαλλο-σενεγαλέζα Ματί Ντιόπ πήρε το Μεγάλο Βραβείο για το «Atlantique», η γαλλίδα Σελίν Σιαμά βραβείο σεναρίου για το «Portrait of a lady on fire» και καλύτερη ηθοποιός αναδείχθηκε η βρετανίδα Εμιλι Μπίτσαμ για το "Little Joe" της αυστριακής Τζέσικα Χάουσνερ. (Όπως αντιλαμβάνεστε Χόλιγουντ πουθενά στην απονομή)