Έτοιμο το τρέιλερ της ταινίας "Ο Πύργος του Downton" -ΔΕΙΤΕ ΤΟ

To ότι η πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά από την Βρετανία «Downton Abbey» γίνεται και κινηματογραφική ταινία θα το γνωρίζετε ήδη. Ήδη λοιπόν είναι έτοιμο και το διαφημιστικό τρέιλερ του φιλμ «Ο Πύργος του Downton» που θα καταφθάσει στη μεγάλη οθόνη στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, σε διανομή από την εταιρεία Tulip και φυσικά αναμένεται να το δούμε και εδώ στην Πάτρα.

Η ταινία θα είναι ένα ιστορικό Δράμα σε σκηνοθεσία Μάικλ Ένγκλερ, σενάριο Τζούλιαν Φέλοους & και με παραγωγούς τους Γκάρεθ Νιμ, Λιζ Τράμπριτζ, Τζούλιαν Φέλοους.

Πρωταγωνιστούν οι: Χιού Μπόνβιλ, Λόρα Καρμάικλ, Τζιμ Κάρτερ, Μπρένταν Κόιλ, Μισέλ Ντόκερι, Κέβιν Ντόιλ, Τζόαν Φρόγκατ, Μάθιου Γκουντ, Χάρι Χάντεν-Πάτον, Ντέιβιντ Χέιγκ, Τζεραλντίν Τζέιμς, Ρόμπερτ Τζέιμς Κόλιερ, Σάιμον Τζόουνς, Άλεν Λιτς, Φίλις Λόγκαν, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Σόφι ΜακΣέρα, Τάπενς Μίντλετον, Στίβεν Κάμπελ Μουρ, Λέσλι Νίκολ, Κέιτ Φίλιπς, η Μάγκι Σμιθ και οι Ιμέλντα Στάντον, Πενέλοπε Γουίλτον.

Η συναρπαστική τηλεοπτική σειρά Ο Πύργος του Downton ακολούθησε τη ζωή της οικογένειας Κρόλεϊ και των υπηρετών που εργάστηκαν γι 'αυτούς στις αρχές του 20Ου αιώνα σε ένα εξοχικό Βρετανικό Οίκο. Κατά τη διάρκεια των 6 κύκλων της, η σειρά κέρδισε συνολικά 3 Χρυσές Σφαίρες, 15 βραβεία Primetime Emmy, ένα Ειδικό βραβείο BAFTA και 69 υποψηφιότητες για βραβείο Emmy, κάνοντας το Downton Abbey την πρώτη μη Αμερικάνικη σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Emmys – κερδίζοντας και ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η τηλεοπτική σειρά με την υψηλότερη βαθμολογία κριτικών (έχει μέσο όρο 8.7/10 στο IMDb και 86% στο rotten tomatoes).

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζούλιαν Φέλοους, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Downton Abbey, έγραψε το σενάριο της ταινίας και βρίσκεται και στην παραγωγή της, μαζί με τον Γκάρεθ Νιμ και την Λιζ Τράμπριτζ.

Ο Μπράιαν Πέρσιβαλ (Η Κλέφτρα των Βιβλίων, About a Girl), σκηνοθέτης του τηλεοπτικού πιλότου, είναι στην εκτέλεση παραγωγής, και ο Μάικλ Ένγκλερ (30 Rock, Sex And The City) θα επιστρέψει στη σκηνοθεσία.

Η ήδη πολυαναμενόμενη ταινία “Ο Πύργος του Downton” είναι μια παραγωγή της Carnival Films, με την Focus Features και την Universal Pictures στη διανομή της διεθνώς.

