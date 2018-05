Μακελειό σε σχολείο του Τέξας - Πάνω από οχτώ οι νεκροί, όλοι τους μαθητές- ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Οκτώ έως δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε Λύκειο στο Σάντ Φε του Τέξας, όπως επιβεβαίωσε ο σερίφης της κομητείας του Χάρις, η οποία έστειλε ενισχύσεις στην κομητεία Γκάλβεστον, όπου βρίσκεται η μικρή πόλη. Στην πλειονότητά τους είναι μαθητές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας μαθητής του σχολείου έχει συλληφθεί και κρατείται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε "πολύ-πολύ θλιβερή" τη σημερινή, μιλώντας για μια "φρικτή επίθεση". Λίγο νωρίτερα είχε γράψει στο Twitter ότι «ενδεχομένως να αναμένουμε άσχημα νέα».

Λίγο πριν, ένας δημοσιογράφος του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου KHOU επικαλούμενος τρεις διαφορετικές πηγές, ανέφερε ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ το CNN έκανε λόγο για «πολλούς νεκρούς».

Στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter του γραφείου του σερίφη της κομητείας Χάρις γινόταν λόγος για ένα «περιστατικό με πολλά θύματα» και διευκρινιζόταν ότι «οι τραυματίες λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες».

Αναφέρθηκε ακόμη ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, όμως προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί η σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Νωρίτερα

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί σε ένα Λύκειο στο Τέξας, μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ενδεχομένως να αναμένουμε άσχημα νέα».

«Πυροβολισμοί σε Λύκειο στο Τέξας. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ενδεχομένως να περιμένουμε άσχημα νέα» ήταν το tweet του προέδρου των ΗΠΑ.

Νωρίτερα

Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Λύκειο του Σάντα Φε στο Τέξας. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το συμβάν.

«Ένα περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε ένα Λύκειο με την εμπλοκή ενός ενόπλου. Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως είναι υπό έλεγχο. Έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν τραυματίες» διευκρίνισε η ίδια πηγή, χωρίς να διευκρινίζει για ποιο σχολείο πρόκειται.

Ο σερίφης της κομητείας Χάρις είχε αναφέρει νωρίτερα ότι πρόκειται για το Santa Fe High School.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ένας άνθρωπος συνελήφθη.

Ο Ρίτσαρντ Άλεν, πατέρας μιας μαθήτριας, περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο KTRK ότι έφθασε στην περιοχή λίγο αφότου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί και είδε να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.

«Ο γιος μου είπε ότι κάποιος μπήκε σε αίθουσα διδασκαλίας των καλλιτεχνικών και άρχισε να πυροβολεί εναντίον πολλών μαθητών».

.@HCSOTexas says 1 suspect is in custody and a second one is detained for Santa Fe HS https://t.co/dWHUKRMezp: @HCSOTexas says 1 suspect is in custody and a second one is detained for Santa Fe HS https://t.co/lUUGfKCRsj #PrayForSantaFe pic.twitter.com/GGQ6Pw8X6Q — ABC13 Houston (@abc13houston) 18 Μαΐου 2018

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk — HCSOTexas (@HCSOTexas) 18 Μαΐου 2018

"MOM, IT WAS REAL THIS TIME." A Santa Fe student's emotional words while she was talking to her mother when she was hiding from the gunman on campus.

LIVE COVERAGE: https://t.co/lUUGfKCRsj #PrayForSantaFe pic.twitter.com/GlsYnblVeJ — ABC13 Houston (@abc13houston) 18 Μαΐου 2018