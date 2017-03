Το πρώτο gay φιλί σε σειρά κινουμένων σχεδίων της Disney! ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Μια όμορφη "πρωτιά" σημειώθηκε στη σειρά κινουμένων σχεδίων της Disney "Star Vs The Forces Of Evil".

Η σειρά επικεντρώνεται στις περιπέτειες της πριγκίπισσας Star Butterfly.

Όπως σημειώνει το TVXS, στο τελευταίο επεισόδιο που προβλήθηκε με τίτλο "Just Friends" (σ.σ.: η σειρά διατρέχει τη δεύτερη σεζόν της) υπάρχει μια σκηνή, η οποία εκτυλίσσεται σε συναυλία και οι κεντρικοί χαρακτήρες ακούγοντας ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι περνούν γρήγορα σε μια ερωτική διάθεση.

Η πρωταγωνίστρια Star θα συνειδητοποιήσει γρήγορα πως είναι η μόνη χωρίς ταίρι, ενώ γύρω της ζευγάρια, συμπεριλαμβανομένων 2 αρσενικών και 2 θηλυκών, αρχίζουν να φιλιούνται.

Αν δεν το παρατηρήσετε γρήγορα δεν υπάρχει πρόβλημα: Αυτό είναι και το σημαντικό. To ότι δεν χρειάζεται να γίνει επίκεντρο της προσοχής μας κάτι ώστε να καθίσταται σημαντικό.