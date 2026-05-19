Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη δυτική προβλήτα του Ρίου - Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Τραγωδία στη δυτική προβλήτα του Ρίου, καθώς πριν από λίγο οι δύτες εντόπισαν νεκρό τον οδηγό του ΙΧ που βρέθηκε στη θάλασσα.

Σύμμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άντρα περίπου 50 ετών.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Συναγερμός σήμανε στη δυτική προβλήτα του Ρίου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμεναρχείου και της Αστυνομίας, προκειμένου να συντονίσουν την επιχείρηση και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιβαίνοντες μέσα στο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο έχει βυθιστεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται.