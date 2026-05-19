Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: «Παρακάμπτει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει την ανησυχία της για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών
Την ενόχλησή της για την τροπολογία του Γιώργου Φλωρίδη με την οποία υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών εκφράζει η Λάουρα Κοβέσι με επιστολή που έστειλε στον υπουργό Δικαιοσύνης.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει την ανησυχία της για την «ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας», αφήνοντας αιχμές για τη fast track έγκριση του νομοσχεδίου, που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, λέγοντας ότι «αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι «έλαβε γνώση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών να τροποποιήσουν τον εθνικό Ποινικό Κώδικα με σκοπό την εισαγωγή ειδικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από μέλη του Κοινοβουλίου».
Στη συνέχεια, εκφράζει την ανησυχία της «για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».
Τι προβλέπει η τροπολογία
Σύμφωνα με την τροπολογία:
- για τα πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται άμεσα προς εκδίκαση στο κατά το αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της και η ορισθείσα δικάσιμος σε περίπτωση διακοπής αναβολής της δίκης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες και τους δύο (2) μήνες, αντίστοιχα,
- για τα κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ειδικής διάταξης, από ειδικό εφέτη ανακριτή με τη διαδικασία της Παρ. 2 του άρθρου 28 εντός του ημίσεος των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών.
