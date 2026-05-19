Η Δέσποινα Βανδή έγινε νονά- Στο πλευρό της ο Βασίλης Μπισμπίκης

Η Δέσποινα Βανδή έζησε μια ξεχωριστή στιγμή το απόγευμα της Κυριακής 17 Μαΐου, καθώς έγινε νονά στην κόρη στενού φιλικού της ζευγαριού. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο Βασίλης Μπισμπίκης, με τον οποίο έφτασαν μαζί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης για τη βάφτιση.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης κράτησαν χαμηλούς τόνους κατά τη διάρκεια της τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ ζεστό και οικογενειακό κλίμα. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν λίγοι συγγενείς και στενοί φίλοι του ζευγαριού, ενώ το «παρών» έδωσε και η Μελίνα Νικολαΐδη.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από τη βάφτιση μέσα από τα social media, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου τόσο η ίδια όσο και η κόρη της ανέβασαν τις επίσημες φωτογραφίες από τη σημαντική αυτή ημέρα.