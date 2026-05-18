Να μ’ αγαπάς: Η Κατερίνα απορρίπτει τον Χάρη

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς, που θα προβληθούν από την Τρίτη 19 Μαΐου έως και την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 20:00.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 19 Μαΐου

Επεισόδιο 112: Ο Χάρης συνειδητοποιεί ότι η ζήλια του για την Κατερίνα δεν είναι παροδική — αλλά όταν πάει να τη διεκδικήσει, εκείνη τον απορρίπτει με τρόπο που τον πληγώνει. Ο Θεόφιλος, στο πιο αδύναμο σημείο του, βρίσκει απρόσμενη στήριξη από τη Βέρα, αλλά αυτό δημιουργεί νέα ρήγματα με τα παιδιά του. Η Ζωή επαναφέρει το θέμα του διαζυγίου και ο Θεόφιλος το δέχεται πλέον χωρίς καμία αντίρρηση.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 20 Μαΐου

Επεισόδιο 113: Ένα οικογενειακό τραπέζι που οργανώνουν Ορφέας και Φωτεινή γίνεται πεδίο σοβαρών αντιπαραθέσεων και ο Λευτέρης καταρρέει μπροστά σε όλους. Τέλος η συντηρητική αγωγή και ήρθε η ώρα για την επέμβαση στην Αγγλία. Ο Λευτέρης περνά μια ρομαντική βραδιά με την Άννα: «Αν γυρίσω καλά, παντρευόμαστε».

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 21 Μαΐου

Επεισόδιο 114: Ο Λευτέρης και ο Άγγελος αναχωρούν για Λονδίνο. Ο Μιχάλης εκμεταλλεύεται την απουσία του Άγγελου και αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του στη Ζωή. Η Ζωή βλέπει τον εφιάλτη της να ζωντανεύει. Η Σοφία, που είναι ερωτευμένη με τον Μιχάλη, συνωμοτεί μαζί του για να αρπάξουν ό,τι μπορούν.