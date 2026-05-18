Άγιος έρωτας: Η Χλόη εκφράζει τη δυσαρέσκειά της στην Ελένη για τον αρραβώνα της με τον Περικλή

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» έρχεται στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τρίτη 19 έως την Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 19 Μαΐου

Επεισόδιο 113ο: Η Χλόη εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της στην Ελένη για την απόφασή της να αρραβωνιαστεί τον Περικλή, όμως εκείνη επιμένει πως είναι ερωτευμένη μαζί του. Ο Νικηφόρος προσπαθεί να αποτρέψει τον πατέρα Νικόλαο από το να σκοτώσει τον Παύλο και του προτείνει να ακολουθήσουν τη νόμιμη οδό, ώστε να τον εκδικηθούν. Ο Παύλος, ωστόσο, φαίνεται να έχει ενισχύσει τη θέση του, κρατώντας την Κική όμηρό του. Κι ενώ η ξαφνική ρήξη στη σχέση του Αντρέα και της Χριστίνας γεννά υποψίες στη Θάλεια, ο Πέτρος παλεύει μόνος του να διαχειριστεί το μυστικό γύρω από την πατρότητα του μικρού Κυριάκου και να μην ξεσπάσει εναντίον της Χλόης. Την ίδια ώρα, ο Νικόλαος, συντετριμμένος από τις εξελίξεις και την κοινωνική απόρριψη που βιώνει ενόψει της καθαίρεσής του, δέχεται μια δυσάρεστη είδηση για το μέλλον του, που τον φέρνει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 20 Μαΐου

Επεισόδιο 114ο: Ο Παύλος μαθαίνει από τον πατέρα Δαμιανό την αλήθεια για τη σχέση της Χλόης με τον Νικόλαο και εκρήγνυται, ξεσπώντας στη Θάλεια. Ο Πέτρος, πεπεισμένος πλέον πως ο Κυριάκος δεν είναι γιος του, βυθίζεται στην οργή και την απόγνωση, όμως δεν αντέχει στην ιδέα να χάσει το παιδί που μεγάλωσε σαν δικό του. Την ίδια ώρα, η εξαφάνιση της Δέσποινας ανησυχεί έντονα τον Νικόλαο και την Ελένη, ενώ η επιστροφή της Άννας από την Κέρκυρα δημιουργεί εντάσεις στο σπίτι του Νικηφόρου. Η Χλόη συγκρούεται σκληρά με τη Δώρα και ζητά από τον Αργύρη να την απομακρύνει, πριν γίνει άθελά της όργανο του πατέρα της. Στην Αθήνα, η Σοφία πιέζει τον Ηλία να τη βοηθήσει να θυμηθεί κι εκείνος ετοιμάζεται να δοκιμάσει επάνω της μια διαφορετική μέθοδο. Ο Τόλης, μετά από εντολή του Αντρέα, επιχειρεί να σώσει την Κική. Η Χριστίνα καλεί τον Αντρέα να τρέξει στο πλευρό της Θάλειας, που κινδυνεύει, ενώ στο ξενοδοχείο η Ελένη, λίγα μέτρα μακριά από τον Περικλή… έρχεται αναπάντεχα πρόσωπο με πρόσωπο με την Άννα.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 21 Μαΐου

Επεισόδιο 115ο: Η αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης και του Νικόλαου πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Παύλος είναι έξω φρενών και η Χλόη φοβάται πως ο Νικόλαος κινδυνεύει. Ο Πέτρος ζητάει εξηγήσεις από τη Χλόη και η Θάλεια τσακώνεται έντονα μαζί της. Ο Αργύρης, ενώ προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με τη Δώρα, καταλήγει να τη θυμώσει. Ο Χάρης ζητάει από τον Αντρέα να συναντηθούν. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας πείθει τη Σοφία να κάνει ύπνωση και αυτό που βλέπει, την ταράζει πολύ. Η συνάντηση Άννας και Ελένης προκαλεί υποψίες στον Κυριάκο για τη σχέση της Ελένης με τον Περικλή. Νικηφόρος, Κυριάκος και Νικόλαος αποφασίζουν να ερευνήσουν την εξαφάνιση της Σταματοπούλου, ενώ ο Παύλος καταγγέλλει στη Χωροφυλακή τον Νικόλαο, ως υπεύθυνο της απαγωγής της Κικής.