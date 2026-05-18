Μία νύχτα μόνο: Η Αλεξάνδρα προχωρά σε μια σκοτεινή συμφωνία

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθούν από την Τρίτη 19 έως και Πέμπτη 21 Μαΐου, στις 21:40.

Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται πιο κοντά από ποτέ και αρχίζουν να παραδέχονται, αυτά που μέχρι τώρα κρατούσαν μέσα τους, κάνοντας ένα βήμα που αλλάζει τη σχέση τους. Στο εργοστάσιο, τα παιχνίδια συμφερόντων γίνονται πιο επικίνδυνα, ο Νταγιάννος κινεί τα νήματα μεθοδικά και η Άσπα μπλέκεται όλο και πιο βαθιά, χωρίς να το αντιλαμβάνεται.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 19 Μαΐου

Επεισόδιο 80: Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται πιο κοντά από ποτέ και αρχίζουν να παραδέχονται, αυτά που μέχρι τώρα κρατούσαν μέσα τους, κάνοντας ένα βήμα που αλλάζει τη σχέση τους. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος κάνει πρόταση γάμου στην Ελένη, αιφνιδιάζοντάς την και φέρνοντάς την μπροστά σε μια απόφαση που την ταράζει. Η Μίνα, παγιδευμένη ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, παίρνει μια δύσκολη απόφαση και στέλνει ένα γράμμα, που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Στο εργοστάσιο, τα παιχνίδια συμφερόντων γίνονται πιο επικίνδυνα, ο Νταγιάννος κινεί τα νήματα μεθοδικά και η Άσπα μπλέκεται όλο και πιο βαθιά, χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Και την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα προχωρά σε μια σκοτεινή συμφωνία, που μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 20 Μαΐου

Επεισόδιο 81: Η Αννέζα μαθαίνει συγκινημένη για το γάμο του Σταύρου με την Ελένη, ενώ ο Οδυσσέας με την Αρετή ανακοινώνουν στον μικρό Πέτρο, ότι θα αποκτήσει αδερφάκι. Ο Ορφέας αποφασίζει να δείξει το γράμμα του πατέρα τους στον Οδυσσέα και η Μιρέλλα, παρακολουθώντας τον Πωλ, τον βλέπει να συναντά την Εύα. Η Αλεξάνδρα παίρνει στα χέρια της το πολυπόθητο υλικό του ξενοδοχείου με τη μοιραία νύχτα της Αρετής και του Οδυσσέα.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 21 Μαΐου

Επεισόδιο 82: Ο Οδυσσέας συναντά τον ετεροθαλή αδερφό του κι έρχεται αντιμέτωπος με τις ξεκάθαρες προθέσεις του. Η Μαρίκα ετοιμάζεται για την επέτειό της με τον Νταγιάννο, όμως η συνάντησή του με τον Στάθη, παίρνει απρόβλεπτη τροπή. Η Αλεξάνδρα ψάχνει απεγνωσμένα στο υλικό του ξενοδοχείου, την καταγραφή που θα της αποκαλύψει την αλήθεια για τον Οδυσσέα και τη γυναίκα που κοιμήθηκε μαζί του. Ο Πωλ έρχεται πιο κοντά με την Εύα, αλλά αιφνιδιάζεται με το πρόσωπο που βλέπει μπροστά του. Την ίδια στιγμή, ο Σάββας μαθαίνει κάτι για τη Μίνα και τον Νικήτα και ανησυχεί για εκείνη και το μωρό τους. Κι ενώ η Μαρίκα προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τον Νταγιάννο, δέχεται μια κλήση που τη διαλύει.