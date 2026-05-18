Βορίζια: Επιχείρηση του ελληνικού FBI - Καταπατούσαν εκτάσεις και εισέπρατταν επιδοτήσεις

Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει το «ελληνικό FBI» στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες (θείος και δύο ανίψια) στα Βορίζια Ηρακλείου.



Οι συλληφθέντες, στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή, φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει η kathimerini.gr που εισέπρατταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων.

Η φερόμενη δράση τους ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.