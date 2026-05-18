Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο πολιτικό κόμμα που προετοιμάζει το τελευταίο διάστημα.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση και δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό, εμφανίζονται δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τους αριθμούς «26» και «5», παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα.

«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός στη σχετική του ανάρτηση.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα: