Τραγωδία στη Ρόδο: «Είδαμε ένα ΙΧ να πηγαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και είπα στον άντρα μου ότι έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον» λέει μάρτυρας

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα
Νέα μαρτυρία για το σοκαριστικό τροχαίο στην Αφάντου Ρόδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών, ενδέχεται να ρίξει φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΑΝΤ1 γυναίκα συνοδηγός τρίτου ΙΧ, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου σημειώθηκε το τροχαίο, αυτοκίνητο που ταιριάζει στην περιγραφή του οχήματος που ενεπλάκη στη φονική σύγκρουση κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν από το δυστύχημα.
Η ίδια περιέγραψε πως το όχημα προσπερνούσε τα άλλα αυτοκίνητα κάνοντας ζιγκ-ζαγκ, ενώ ο εκκωφαντικός θόρυβος από την εξάτμιση είχε προκαλέσει ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς.
Αναλυτικά η μαρτυρία για το τροχαίο στη Ρόδο
«Μεσημέρι, γύρω στις 12, κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλλιθέας. Λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος.
Μέσα σε δευτερόλεπτα μάς προσπέρασε ένα ασημί, μικροκαμωμένο αυτοκίνητο αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: ''Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον''.
Και λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες.
Όπως έχει γίνει γνωστό, το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Αφάντου Ρόδου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένα από τα δύο οχήματα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης οι τρεις επιβαίνοντες του δεύτερου οχήματος (πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα) οι οποίοι μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.
Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, συνελήφθη και κρατείται, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
