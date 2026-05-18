Τραγωδία στη Ρόδο: «Είδαμε ένα ΙΧ να πηγαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και είπα στον άντρα μου ότι έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον» λέει μάρτυρας

Νέα μαρτυρία για το σοκαριστικό τροχαίο στην Αφάντου Ρόδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών, ενδέχεται να ρίξει φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΑΝΤ1 γυναίκα συνοδηγός τρίτου ΙΧ, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου σημειώθηκε το τροχαίο, αυτοκίνητο που ταιριάζει στην περιγραφή του οχήματος που ενεπλάκη στη φονική σύγκρουση κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν από το δυστύχημα.

Η ίδια περιέγραψε πως το όχημα προσπερνούσε τα άλλα αυτοκίνητα κάνοντας ζιγκ-ζαγκ, ενώ ο εκκωφαντικός θόρυβος από την εξάτμιση είχε προκαλέσει ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς.

Αναλυτικά η μαρτυρία για το τροχαίο στη Ρόδο

«Μεσημέρι, γύρω στις 12, κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλλιθέας. Λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος.