Πάτρα: Τυλιγμένο με λευκό πανί το σιντριβάνι- Προχωρούν οι εργασίες- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Αλλάζει όψη το αναβρυτήριο
Σε εξέλιξη και στην τελική ευθεία όπως φαίνεται βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης στο σιντριβάνι που βρίσκεται στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα.
Το αναβρυτήριο έχει καλυφθεί με λευκό πανί στο πλαίσιο των εργασιών.
Πρόκειται για έργο του Υπουργείου Πολιτισμού.
Το έργο αφορά κυρίως την αποκατάσταση της εξωτερικής όψης του σιντριβανιού, την οποία έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ ο Δήμος Πατρέων θα είναι υπεύθυνος για τα ηλεκτρολογικά και υδραυλικά συστήματα.
Ηαποκατάσταση του κάτω σιντριβανιού αναμένεται να ξεκινήσει σε δεύτερη φάση.
Το Ιράν απαντάει στις απειλές των ΗΠΑ: «Ο Κόλπος του Ομάν μπορεί να γίνει νεκροταφείο»
Θεσσαλονίκη: Έβρεχαν με νεροπίστολα, βιντεοσκοπούσαν και χτύπησαν 22χρονο- Έξι συλλήψεις
Καλάβρυτα: Τραγωδία με 64χρονο που πνίγηκε την ώρα του φαγητού
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr