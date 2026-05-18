Πάτρα: Τυλιγμένο με λευκό πανί το σιντριβάνι- Προχωρούν οι εργασίες- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη και στην τελική ευθεία όπως φαίνεται βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης στο σιντριβάνι που βρίσκεται στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα.

Το αναβρυτήριο έχει καλυφθεί με λευκό πανί στο πλαίσιο των εργασιών.

Πρόκειται για έργο του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το έργο αφορά κυρίως την αποκατάσταση της εξωτερικής όψης του σιντριβανιού, την οποία έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ ο Δήμος Πατρέων θα είναι υπεύθυνος για τα ηλεκτρολογικά και υδραυλικά συστήματα.

Ηαποκατάσταση του κάτω σιντριβανιού αναμένεται να ξεκινήσει σε δεύτερη φάση.