Λάζαρος Ρότα για τις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών: «Μια αγκαλιά μπορεί να σώσει ζωές»

Ο Λάζαρος Ρότα άφησε για λίγο τη φιέστα της ΑΕΚ και μίλησε για ευαίσθητα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, αναφερόμενος και στις αυτοκτονίες δύο 17χρονων, στέλνοντας μήνυμα στήριξης σε όσους δίνουν σιωπηλές μάχες.

Μιλώντας στο AEK TV, ο Λάζαρος Ρότα τόνισε πως πολλές φορές η εικόνα που δείχνει κάποιος προς τα έξω δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική του ψυχική κατάσταση. «Ζούμε σε μια εποχή όπου βλέπεις ανθρώπους που νομίζεις ότι είναι χαρούμενοι, χωρίς να γνωρίζεις τι κουβαλούν μέσα τους», σημείωσε, εξηγώντας πως η κοινωνική πίεση να φαίνεται κανείς ”δυνατός” μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα.

Ο Ρότα στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ουσιαστικής ανθρώπινης επαφής: «Ίσως όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να πρέπει να το εννοούμε πραγματικά. Έτσι μπορεί να νιώσει ότι δεν είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται». Πρόσθεσε πως μια απλή κίνηση, μια κουβέντα ή μια αγκαλιά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα σε όσους παλεύουν σιωπηλά: «Να μην πάρουν μια απόφαση μόνιμη και χωρίς επιστροφή για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί».