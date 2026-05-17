Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας- ΒΙΝΤΕΟ από τους πανηγυρισμούς

Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν τη σεζόν με ισοπαλία 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, αποτέλεσμα που άφησε και τις δύο ομάδες ικανοποιημένες για διαφορετικούς λόγους.

Η Ένωση έκλεισε το πρωτάθλημα αήττητη στα τελευταία 24 παιχνίδια της και φυσικά στα playoffs και πανηγύρισε με τον κόσμο της την κατάκτηση του 14ου τίτλου της ιστορίας της, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση μετά την απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και πήρε προβάδισμα στο 41’ με τον Ροντινέι, δείχνοντας μεγαλύτερη συνοχή και ένταση στο παιχνίδι του. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διαχειρίστηκε καλά το πρώτο μέρος και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς έδωσαν ενέργεια στην ΑΕΚ, η οποία ανέβασε την πίεσή της και βρήκε την ισοφάριση στο 72’ με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με το τελευταίο σφύριγμα του Αντρέα Κολόμπο να δίνει το σύνθημα για τη φιέστα τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια.