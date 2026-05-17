Αποθέωση για την ΑΕΚ, μαζί της στο Τσάμπιονς Λιγκ ο Ολυμπιακός

Άπαντες ευχαριστημένοι στην Allwyn Arena, καθώς η ΑΕΚ διατήρησε το αήττητο στα playoffs της Stoiximan Super League και ο Ολυμπιακός βγήκε τελικά στο Champions League μέσω της Λεωφόρου.

Το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν στοίχισε στους “ερυθρόλευκους”, που είδαν τον ΠΑΟΚ να “εγκληματεί” στη Λεωφόρο και να καταλήγει στον 2ο προκριματικό του Europa League. Ροντινέι και Κοϊτά τα γκολ του ντέρμπι.

Αήττητη και πρωταθλήτρια έκλεισε η ΑΕΚ τα playoffs της Stoiximan Super League, καθώς ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να της χαλάσει της φιέστα.

Ένωση και “ερυθρόλευκοι” έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με το “έγκλημα” του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, που προηγήθηκε 2-0 αλλά ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό σε 2-2, έδωσαν στους Πειραιώτες το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό του Champions League, το οποίο μέσω του rebalancing θα τον στείλει στον 3ο προκριματικό και δεδομένο στη League Phase του Europa League.

Το σκορ στο ντέρμπι της Allwyn Arena άνοιξε ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέι στο 41′ μετά από λάθος πάσα του Πινέδα και ασίστ του Ποντένσε, ενώ το τελικό 1-1 διαμόρφωσε ο Κοϊτά με υπέροχη εκτέλεση στο 72′ εκμεταλλευόμενης την κακή εκτίμηση του Τζολάκη.

Ο ΠΑΟΚ κρατούσε στα χέρια του τη δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League προηγούμενος 2-0, όμως ο Παναθηναϊκός με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο ισοφάρισε σε 2-2 και αποχαιρέτησε χωρίς ήττα τη Λεωφόρο, στέλνοντας τον ΠΑΟΚ στο Γιουρόπα Λιγκ.

H ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Ήταν ο 227ος επισημος αγώνας στην ιστορία των δύο συλλόγων.

Η αρχη έγινε στη 1 Μαρτίου 1931, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 3–1, Πρωτάθλημα Ελλάδος.

Αναλυτικά:

Διοργάνωση Αγώνες Νίκ. ΑΕΚ Ισοπ. Νίκ. Ολυμπιακού ΓΚΟΛ

Α' Εθνική 174 47 45 83 162-278

Κύπελλο 48 20 8 20 37-43

Σούπερ Καπ 3 1 1 1 4-6

Λιγκ Καπ 1 1 0 0 3-2

ΣΥΝΟΛΟ 226 69 55 104 206-329