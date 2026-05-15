Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Προφυλακίστηκαν τα έξι από τα οκτώ μέλη της σπείρας

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγήθηκαν σήμερα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι οκτώ κατηγορούμενοι για τη ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, προκειμένου να απολογηθούν.

Εξι από αυτούς κρίθηκαν προφυλακιστέοι και δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων. Μεταξύ των βαρύτερων αδικημάτων που αντιμετωπίζουν είναι:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ληστεία από κοινού και κατά συρροή.

Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και οπλοφορίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δράση της συγκεκριμένης ομάδας δεν περιορίζεται στο πρόσφατο περιστατικό, καθώς εξετάζεται η εμπλοκή τους σε συνολικά έντεκα ληστείες. Κατά το στάδιο της προανάκρισης, οι κατηγορούμενοι τήρησαν αρνητική στάση, αποφεύγοντας να συνεργαστούν με τις διωκτικές αρχές.