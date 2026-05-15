Περιστέρι: Έγκυος η μητέρα που ζούσε με 6 παιδιά μέσα σε άθλιες συνθήκες- Τι λέει ο πατέρας

Έγκυος στο έβδομο παιδί της είναι η μητέρα της οικογένεια που ζούσε στο διαμέρισμα τρώγλη στο Περιστέρι. Την εγκυμοσύνη της μητέρας επιβεβαίωσε η δικηγόρος της οικογένειας Αναστασία Κερχανατζίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ωστόσο, όπως είπε, θέλησε να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα.

«Πράγματι, το επιβεβαιώνουμε, είναι έγκυος. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί αρχικά όταν το ακούει κάποιος ίσως να σχηματίζει μια συγκεκριμένη άποψη. Η οικογένεια αυτή ζούσε σε αρκετά καλές συνθήκες στο νησί. Προέκυψε μια επιτακτική ανάγκη να μετακομίσει η οικογένεια στην Αθήνα, όπου γύρισαν πίσω. Είχαν μισθώσει ένα διαμέρισμα με αρκετές καλές συνθήκες όπου όμως ο προηγούμενος μισθωτής δεν είχε εξέλθει εμπρόθεσμα, οπότε αναγκάστηκαν για μερικές μέρες να μείνουν στο συγκεκριμένοι οίκημαα» ανέφερε η κ. Κερχανατζίδου.

«Δεν ήταν ο μόνιμος τρόπος ζωής μας» λέει ο πατέρας

Ως ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο οφείλεται σε γαστρεντερίτιδα χαρακτηρίζει ο πατέρας της οικογένειας που ζούσε στο σπίτι τρώγλη του Περιστερίου την εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν εκεί.

Ο πατέρας, υποστηρίζει πως το γεγονός ότι υπήρχαν ακαθαρσίες τόσο στο σπίτι όσο και στα παιδιά, οφείλεται σε μια κατάσταση λόγω της ασθένειας την οποία η μητέρα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μόνη της καθώς ο ίδιος εργάζεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Επίσης, ο πατέρας τονίζει πως η οικογένειά του είναι δεμένη και ζητά από την πολιτεία να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο ώστε να παραμείνει έτσι προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των έξι παιδιών.

Τι υποστηρίζει ο πατέρας

«Η οικογένεια που δημιούργησα με την σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω στα 6 παιδιά μου, αναγκασμένος να εργάζομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χωρίς να παραπονεθώ ποτέ γι' αυτό. Είμαστε μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια.

Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής. Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε για μερικές ημέρες στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι.

Δυστυχώς, περιστατικά ασθένειας (γαστρεντερίτιδα) τα οποία έπληξαν την οικογένεια μου ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα στο μικρό αυτό σπίτι.

Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για ένα δριμύ κατηγορώ ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένεια μας προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας» υποστηρίζει ο πατέρας της οικογένειας σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Τα παιδιά φορούσαν πάνες»

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που γνώριζε την οικογένεια από το 2019, τα ανήλικα παρουσίαζαν εμφανή σημάδια παραμέλησης. Όπως περιέγραψε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, τα παιδιά ήταν καχεκτικά, ενώ συχνά έδειχναν φοβισμένα και ιδιαίτερα εξαρτημένα από τη στάση της μητέρας τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά ότι τα δύο κορίτσια της οικογένειας, ηλικίας 8 και 9 ετών, φορούν ακόμη πάνες.

«Τους ξέρω από το 2019 περίπου. Αλλάζανε συχνά σπίτια, παρόλα αυτά κινούνταν εδώ στη γύρω περιοχή. Τα παιδάκια τα ήξερα αρκετά καλά. Τα συναντούσα για κάποια διαστήματα καθημερινά. Ήταν καχεκτικά, κάτωχρα, εμφανώς παραμελημένα, είχαν δερματικά προβλήματα, είχαν χαλασμένα δοντάκια. Ήταν παιδιά με έντονα στοιχεία παραμέλησης πάνω τους. Αισθανόσουν ότι σε αυτά τα παιδιά ασκούνταν και μια ψυχολογική πίεση. Έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας τους με τα μάτια. Ήταν σαν στρατιωτάκια. Τα δύο κορίτσια, που είναι 8-9 ετών, φοράνε ακόμα πάνες. Η μεγάλη κόρη χρειάστηκε να επαναλάβει τη χρονιά στο σχολείο και η μητέρα το επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο, ότι δηλαδή η μεγάλη και η μικρή θα είναι μαζί και η μεγάλη θα τη βοηθά στα μαθήματα», είπε αρχικά στην εκπομπή.

Περιγράφοντας άλλο περιστατικό με την οικογένεια ανέφερε: «Επισκέπτονταν πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάθονται σε τρία διαφορετικά τραπέζια: οι γονείς με τα δύο μικρά, τα δύο αγόρια σε άλλο και τα δύο κορίτσια σε άλλο. Έπαιρναν μία μερίδα φαγητό οι δύο γονείς, ψιλοτάιζαν τα δύο μικρά της οικογένειας και τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια κάθονταν χωρίς φαγητό. Όταν τελείωναν το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα φαγητού και τη μοίραζε στα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά».