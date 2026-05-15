Οδοντωτός: Συλλαλητήριο για την επαναλειτουργία της ιστορικής γραμμής- ΦΩΤΟ

Δυναμικό μήνυμα αποφασιστικότητας έστειλε η τοπική κοινωνία Διακοπτού και Καλαβρύτων, με μαζικό συλλαλητήριο στην Πούντα για την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, που παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και δύο μήνες.

Εκατοντάδες πολίτες, εκπρόσωποι των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, επαγγελματίες, σύλλογοι και φορείς κατέκλυσαν την περιοχή, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό της Ολυμπίας Οδού για περίπου μία ώρα. Ένα σύνθημα ένωσε όλες τις φωνές: «Να ξανασφυρίξει ο Οδοντωτός».

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος χαρακτήρισε την κατάσταση πρωτοφανή στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, καταγγέλλοντας την απουσία επιστημονικής τεκμηρίωσης και χρονοδιαγράμματος επαναλειτουργίας.

Οι διοργανωτές ξεκαθάρισαν: ο αγώνας μόλις αρχίζει και δεν σταματά έως ότου ο Οδοντωτός ξαναβρεί τις ράγες του.

ΦΩΤΟ: Βασίλης Μανουηλίδης