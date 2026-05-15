Kαιρός: Έρχεται σκόνη από το Σάββατο - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί και σχετίζεται με τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού, θα προκαλέσει τη μεταφορά ερημικής σκόνης προς τη χώρα μας.
Οι συγκεντρώσεις σκόνης το Σάββατο 16/05 θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα όμως από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής 17/05 οι συγκεντρώσεις σκόνης θα μειωθούν σημαντικά και στα νότια και ανατολικά, αναφέρει το meteo.gr
Στους χάρτες των Εικόνων 1 και 2 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένονται το πρωί και το βράδυ του Σαββάτου 16/05. Είναι εμφανείς οι αρκετά αυξημένες συγκεντρώσεις που αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 16/05.
Εικόνα 1. Συγκέντρωση ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένεται το πρωί του Σαββάτου 16/05
Συγκέντρωση ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου 16/05
Σε ποιες περιοχές θα βρέξει- Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά
Βροχές από αύριο μέχρι και την Τρίτη προβλέπει με ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς. Όπως γράφει, βροχοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο.
«Δύο κύριες διαταραχές θα μας επηρεάσουν στα 500 hPa. Η πρώτη το Σάββατο και η δεύτερη την ερχόμενη Τρίτη. Η πρώτη το Σάββατο και η δεύτερη την ερχόμενη Τρίτη, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο υετό το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά της χώρας μας. Ακολουθεί μετά βελτίωση και νέες πάλι βροχοπτώσεις από την Τρίτη», εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς και επισημαίνει:
«Από πλευράς θερμής μεταφοράς, δεν διαφαίνεται κάτι σημαντικό. Περνά πολύ νότια από τη χώρα μας μια θερμή αέρια μάζα, αλλά δεν μας επηρεάζει σημαντικά. Σε γενικές γραμμές θα βρισκόμαστε σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά».
«Επισημαίνουμε απλώς τώρα ότι χρειάζεται προσοχή το Σάββατο στη δυτική Ελλάδα, κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο. Η προσοχή μας στρέφεται και την ερχόμενη Τρίτη στα βορειοδυτικά. Κλείνουμε με τη σημείωση ότι οι θερμοκρασίες θα είναι καλές. Οι άνεμοι, σε γενικές γραμμές, δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ», τονίζει.
