ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 21 Μαΐου αποφασίζει η Ολομέλεια για την προανακριτική επιτροπή

Για την 21η Μαΐου προγραμματίστηκε, με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, η συζήτηση στην Ολομέλεια επί των δύο προτάσεων, που έχουν κατατεθεί -μία του ΠΑΣΟΚ και μια από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά– για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή.

Οι προτάσεις αφορούν τις νέες δικογραφίες που ήρθαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο φως αναφορικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.