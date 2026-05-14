Περιστέρι: Σε δώμα 27 τ.μ. με ακαθαρσίες ζούσαν τα 6 παιδιά- Είχαν ξαναγίνει καταγγελίες

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα έξι παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, μαζί με τους γονείς τους στο Περιστέρι.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από ανώνυμη καταγγελία, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έφτασαν σε δώμα πολυκατοικίας μόλις 27 τ.μ., όπου μπαίνοντας μέσα αντίκρυσαν σκουπίδια και ακαθαρσίες, με τους γονείς να είναι αντιμέτωποι πια με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Οι δύο γονείς, 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν γίνει ξανά καταγγελίες από γείτονες της οικογένειας, με έναν από αυτούς, ωστόσο, να δηλώνει ότι η διαμονή στο δώμα ήταν προσωρινή και τα μέλη της οποίας αναμένονταν σύντομα να μετακομίσουν σε μεγαλύτερο σπίτι.

Την ίδια στιγμή οι αρχές έκριναν αναγκαίο να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι και να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού», όπου εξετάζονται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Παράλληλα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό, δήλωσε πως πρόκειται για εμφανώς υποσιτισμένα παιδιά με δείγματα παραμέλησης αλλά όχι κακοποίησης.

Ενώ εξέφρασε την άποψη ότι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας θα πρέπει να βρουν διαμονή σε κατάλληλη μονάδα φροντίδας, με την απόφαση αυτή να βρίσκεται στην κρίση του Εισαγγελέα μετά από σχετική εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.