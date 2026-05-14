Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14.5.26) καθώς που η γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου στα Πατήσια δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία πνοή της.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 10 το πρωί όταν η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο στα Πατήσια και παρασύρθηκε από το φορτηγό, σύμφωνα με το newsit.gr.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο του τροχαίου στα Πατήσια αστυνομικοί αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τροχαίου.