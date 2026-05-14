Αίγιο: Δύο άνδρες απείλησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους μέσα σε 24 ώρες

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν στην τοπική κοινωνία του Αιγίου δύο σοβαρά περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας που σημειώθηκαν μέσα σε μόλις μια ημέρα, κινητοποιώντας αστυνομικές και υγειονομικές αρχές.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι όταν 51χρονος άνδρας απέστειλε μήνυμα σε συγγενικό του πρόσωπο, δηλώνοντας πως θα προχωρούσε σε αυτοκτονία εάν δεν λάμβανε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Η άμεση ενημέρωση των Αρχών οδήγησε σε επιχείρηση της Ασφάλειας Αιγίου, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον άνδρα πριν προχωρήσει σε κάποια ακραία ενέργεια, γράφει το aigiovoice.gr.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, όπου εξετάστηκε από γιατρούς και, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αξιολόγηση της κατάστασής του αφέθηκε ελεύθερος.

Λίγες ώρες αργότερα, νέο περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στην περιοχή. Αυτή τη φορά, 40χρονος άνδρας ανήρτησε βίντεο στο YouTube, στο οποίο ανέφερε ότι σκόπευε να δώσει τέλος στη ζωή του λόγω οικονομικών δυσκολιών, δηλώνοντας πως θα κατευθυνόταν στις γέφυρες της εθνικής οδού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να τον εντοπίσουν εγκαίρως, αποτρέποντας μία πιθανή τραγωδία. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρίου, όπου εξετάστηκε από την ψυχιατρική κλινική και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.