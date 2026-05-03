Κωνσταντινούπολη: Πεθερά σκότωσε τη νύφη της και δήλωσε ότι «καθάρισε την τιμή της»

Η 58χρονη γυναίκα πυροβόλησε δύο φορές τη νύφη της
Σοκ προκαλεί στην Istanbul υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα μια 25χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από την πεθερά της το μεσημέρι του Σαββάτου.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η 58χρονη γυναίκα πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι τη νύφη της, Μπουρσίν Σαχίν, εντός της οικίας τους. Μετά την πράξη της, φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι και να δήλωσε ότι «σκότωσε τη νύφη της», επικαλούμενη λόγους «τιμής».
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δράστης υποπτευόταν ότι η 25χρονη απατούσε τον γιο της, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή τα τελευταία έξι χρόνια. Φέρεται μάλιστα να προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο γυναικών, κατά τον οποίο η 58χρονη εξέφρασε τις κατηγορίες της, πριν προχωρήσει στην επίθεση.
Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη της στους αστυνομικούς.
Κατά την έρευνα προέκυψε ότι η 58χρονη είχε στο παρελθόν εκτίσει ποινή φυλάκισης για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τα κίνητρα της δολοφονίας.
