Χίος: Σοκαριστικό βίντεο από το μαρτύριο 84χρονης από την φροντίστριά της

«Μην με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα»
Την 1η Μαΐου 2026, στις 4:25 το απόγευμα, μια ανήμπορη ηλικιωμένη γυναίκα που πάσχει από Αλτσχάιμερ έπεσε θύμα βάναυσης κακοποίησης μέσα στο ίδιο της το σπίτι στη Χίο.
Το βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός Mega προκαλεί αποτροπιασμό. Η φροντίστρια τρομοκρατεί την 84χρονη με φωνές και απειλές, προτού χειροδικήσει εναντίον της. Παρά την άνοια, η ηλικιωμένη ξεσπά σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, ζητώντας μάταια από τη βοηθό να σταματήσει. Οι κάμερες ασφαλείας που είχε τοποθετήσει η οικογένεια κατέγραψαν την επαναλαμβανόμενη βία και τον χλευασμό της δράστιδας απέναντι στα δάκρυα της γυναίκας.
Στο βίντεο που ακολουθεί, η 84χρονη παραμένει ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ανήμπορη να πράξει το οτιδήποτε, ανήμπορη να αυτοεξυπηρετηθεί παραμένει σιωπηλή, ενώ μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν έχει κακοποιηθεί βάναυσα. Η 84χρονη, παρόλο που πάσχει από άνοια, νιώθει τον πόνο, βγάζει κραυγές απόγνωσης και πόνου. Ζητά από τη φροντίστρια να μην την χτυπά.
84χρονη: Πονάει η κοιλιά μου.
Φροντίστρια: Πονάει η κοιλιά σου, ε;
84χρονη: Πολύ.
Φροντίστρια: Άμα, χ@στηκ@ς.
Ακούγονται τα κλάματα της ηλικιωμένης
84χρονη: Με χτύπησες.
Φροντίστρια: Εγώ;
Λίγα δευτερόλεπτα μετά
Φροντίστρια: Κάτσε έτσι να βάλω γάντια. Κάτσε καλά.
Στη συνέχεια, η φροντίστρια διαπιστώνει πως η ηλικιωμένη προσπάθησε να σηκωθεί.
Φροντίστρια: Πού πας εσύ, μωρέ; (κάνει να τη χτυπήσει ξανά)
84χρονη: Μην με χτυπάς. Δεν έκανα και τίποτα.
Τότε, η φροντίστρια χτυπάει βάναυσα την ηλικιωμένη και ακούγονται οι κραυγές της. Οι εικόνες εξοργίζουν.
Η οικογένεια της 84χρονης έκανε μήνυση και η φροντίστρια οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Η έρευνα για το εάν και άλλοι ηλικιωμένοι έπεσαν θύματά της βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκε το 2025 ο αριθμός των επισκεπτών όλων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων
Κεφαλονιά- Θάνατος Μυρτώς: Ναρκωτικά και κύκλωμα εκμετάλλευσης στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας
Εξιχνιάστηκε δολοφονία στη Νέα Μάκρη: Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr