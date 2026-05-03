Ηλικιωμένη στην Άρτα έχασε τις οικονομίες της από τηλεφωνική απάτη

Μια ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, με έντονο το στοιχείο της συναισθηματικής εκμετάλλευσης, αποκαλύφθηκε στην Άρτα, με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε μέσα σε λίγα λεπτά τις οικονομίες της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον ιατρό, ισχυριζόμενος ότι η εγγονή της έχει τραυματιστεί σοβαρά και χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση. Στην ίδια γραμμή, γυναίκα συνεργός παρίστανε την εγγονή, κλαίγοντας και ζητώντας βοήθεια, εντείνοντας την αγωνία και την πίεση.

Μέσα στον φόβο και την αναστάτωση, η ηλικιωμένη πείστηκε να παραδώσει σε άγνωστο άνδρα το ποσό των 14.500 ευρώ. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον ημεδαπό που παρέλαβε τα χρήματα, συλλαμβάνοντάς τον την επόμενη ημέρα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 850 ευρώ, ποσό που είχε κρατήσει ως αμοιβή και αποδόθηκε στην παθούσα, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα, παραδόθηκαν σε συνεργό του στην περιοχή του Αντιρρίου. Το όχημά του κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της πράξης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής ομάδας.