ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση προανακριτικής από το ΠΑΣΟΚ για Αραμπατζή και Λιβανό

Το ΠΑΣΟΚ υπέβαλε αίτημα για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο στόχαστρο Λιβανός και Αραμπατζή.
Στο στόχαστρο μπαίνουν ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και η πρώην υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή.
Η πρόταση αριθμεί 39 σελίδες και υπογράφεται από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη και όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Ειδικότερα. αφορά τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
