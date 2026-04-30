ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση προανακριτικής από το ΠΑΣΟΚ για Αραμπατζή και Λιβανό

Κατατέθηκε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο στόχαστρο μπαίνουν ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και η πρώην υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή.

Η πρόταση αριθμεί 39 σελίδες και υπογράφεται από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη και όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ειδικότερα. αφορά τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.