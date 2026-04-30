Προφυλακιστέος ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο- Θέλει να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ τον κάθε τραυματία

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 89χρονος κατηγορούμενος που άνοιξε πυρ κατά των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και κατά του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει για αυτό και πυροβόλησε στα πόδια, αλλά και πως οδηγήθηκε στην πράξη αυτή εξαιτίας της αγανάκτησης που του προκάλεσαν η μη έκδοση της σύνταξής του και η μειωτική συμπεριφορά που αντιμετώπισε.

Ο 89χρονος κλήθηκε να απολογηθεί για τρία κακουργήματα, με το βαρύτερο εξ αυτών να αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, και έξι πλημμελήματα. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Βασίλη Νουλέζα, ο υπερήλικας ομολογεί ότι σχεδίασε τις πράξεις του, όμως αρνείται ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Ο κατηγορούμενος επιχειρώντας να αποδυναμώσει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας ισχυρίστηκε ότι αν ήθελε να σκοτώσει τους υπαλλήλους δεν θα στόχευε με την καραμπίνα προς το έδαφος. «Εριξα κάτω από τα γόνατα», φέρεται να είπε αναφέροντας πως εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν «να προκαλέσει ντόρο», έχοντας φτάσει σε πλήρη απελπισία από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε αίτημά του για αναγνώριση ενσήμων. Μάλιστα, δήλωσε διατεθειμένος να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ τον κάθε τραυματία, 10.000 ευρώ συνολικά.

Ο 89χρονος συνταξιούχος εξωτερικού βαρύνεται με κατηγορίες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Κατηγορείται επίσης για έξι πλημμελήματα σχετικά με οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Η δικογραφία δέχεται ότι ο δράστης δεν λειτούργησε εν θερμώ, αποσπασματικά και ασυντόνιστα αλλά ότι σχεδίασε τις πράξεις του προσεκτικά, μελετώντας μεθοδικά πριν από την επίμαχη μέρα τις εγκαταστάσεις-στόχους του, για να εντοπίσει κενά ασφαλείας και τις δυνατότητες που είχε για την είσοδό του, οπλισμένος βαριά, στα κτίρια.







